Ráno pak pokračoval česko-nizozemský souboj. V něm zůstává Macík celkově čtvrtý, ovšem na třetího Van Kasterena mu chybí jen 47 vteřin. Lopraise dělí 16 minut od druhého Martina van den Brinka. Mezi oběma Čechy je rozdíl necelých 39 minut.

„Na začátku jsem jel raději volněji, protože to bylo hodně o kamení. Ani v dunách jsem nebyl tak rychlý, jak bych chtěl. Všechno bylo mokré. Všude tu pršelo. Pořád jsme hledali nejlepší trasu, ale jsme v cíli první a šťastní. Byla to hezká etapa,“ vykládal Macík. „Den volna je tu! Teď si odpočineš, kostičky se rozleží, všechno tě bude bolet,“ halasil v cíli řidič týmu MM Technology směrem k navigátorovi Františku Tomáškovi.

Michkovi se dělaly mžitky před očima

Martin Michek zajel v motocyklové kategorii letošní maximum. Navzdory nepříjemnému zranění nohy zabojoval a byl klasifikován na jedenáctém místě.

Ke karambolu došlo už zkraje etapy. „Na devátém kilometru nebyla v roadbooku vyznačena větší díra, takže jsem sletěl do řečiště. A to tak, že jsem dopadl do ostré protihrany. Nohy se mi ze stupaček ohnuly. Odnesla to pravačka a dost mě bolí,“ popsal událost závodník z týmu Orion-Moto RacingGroup, který je v celkovém pořadí stále na 14. místě.

A přiznal, že se mu asi padesát kilometrů dělaly mžitky před očima. „Nějakou dobu trvalo, než jsem se z toho vyfoukal. Pak jsem chytil tempo a jelo se dobře. Nohu dám o pauze do pořádku. Jedenácté místo je perfektní,“ hlásil z cíle speciálky.

V bivaku však projistotu navštívil lékaře. „Dostal pilulky na bolest. Má to trochu natažené a nateklé, kosti jsou ale v pohodě. Kdyby to začalo víc bolet, máme zase přijít a prý s tím něco provedou. Teď musí odpočívat a být v klidu,“ hlásil týmový boss Ervín Krajčovič.

Prokopův posun směrem vzhůru

Martin Prokop poskočil v prestižní třídě automobilů na sedmou příčku. „Hlavním cílem bylo dovézt vůz do cíle. Potřebovali jsme dokončit první týden a teď si trochu odpočinout. Máme toho plné kecky,“ přiznal jezdec Orlen Benzina Teamu.

„Jsem rád, že po dni odpočinku sjedeme z vyšších poloh a mokrého písku. Věřím, že dole nám to víc pofrčí.“

Rallye Dakar bude pokračovat v úterý, kdy na trase z Rijádu do Harazu čeká posádky 710 km, z nichž se 439 pojede na čas. V dalších dnech je pak čekají souboje v dunách obávané Pusté končiny, kam dakarská kola zatím ještě nevjela.