„Náročný, těžký, asi nejtěžší Dakar, co pamatuju. Je zima, hodně prší, ale mám radost, že zatím všichni jedeme, a to mě moc těší,“ vyprávěla pilotka, která v minulosti startovala i v hlavní dakarské soutěži s čtyřkolkou a buginou.

Celý den propršel. „Problém jsme měli ve druhé polovině trati. Několikrát jsme museli zastavit a opravovat. Když to už dál nešlo, pomohla nám s kamionem posádka jednoho závodního týmu. Táhli nás na laně a v tom lijáku jsme ho ani neviděli. Po pěti hodinách jsme dojeli do depa. Na spánek zbyly asi tři hodiny,“ líčila Ollie Roučková.

Lehčí auto, student mechanik. Krásku z Děčína čeká čtvrtá účast na Dakaru

„Mechanici na Samíkovi přes noc mákli, vyčistili palivový systém. Proběhla výměna čerpadla, ložisko kola a ve dvě ráno bylo hotovo. Patří jim velké poděkování,“ hlásila Ollie před sobotní etapou.

Posádky týmu Czech Samurais jedou stejně jako celý dakarský konvoj maratonsko uetapu bez asistence mechaniků. „Všechno vezeme s sebou, od pořadatele jsme dostali velkou tašku se spacáky, převlečením, léky. Spíme ve stanech,“ popisovala Ollie.

Engel dál nepokračuje

Nečekané volno měli v sobotu při dobrodružství zvaném Rallye Dakar motocyklisté a čtyřkolkáři. Kvůli pátečnímu počasí a pozdnímu příjezdu mnoha účastníků do bivaku pořadatelé sobotní program pro tyto kategorie zrušili a závodníci se přesouvali po silnicích. Ostatní čekala porce 333 kilometrů měřených a celkem 861 km.

Motocyklista Milan Engel, kterého zabrzdily technické problémy, po domluvě s týmem Orion-Moto Racing Group už nepokračuje.

Pouštní drama. Konec nadějí pro Engela a Tůmu, bossova dcera otočila buginu

„Rozhodli jsme se společně, že už dál nepojede. Padla i varianta, že by mohl dál pokračovat na základě žolíku,“ referoval o aktualitách šéf týmu Ervín Krajčovič.

„Odstoupení týmového parťáka je vždycky nepříjemné, člověk je tady, aby závodil. Problémy se stávají a věřím tomu, že kdyby je šlo vyřešit na trati, tak se to povedlo. Milan je totiž technicky velmi zdatný a zkušený. Bohužel to nešlo. Je smutné, že nebude pokračovat,“ prohlásil jeho stájový kolega Martin Michek, čtrnáctý v průběžné klasifikaci.

Loprais už myslí na druhou půlku Dakaru

V 7. etapě obsadil Aleš Loprais druhé místo a upevnil si vedení v hodnocení kamionů. Na druhého Martina van den Brinka z Nizozemska má náskok tři minuty. Pilot vozu Praga nestačil jen na dalšího Nizozemce Januse van Kasterena, který byl o 3:42 minuty rychlejší.

„Letělo nám to krásně, ale místy mě to nebavilo, a tak jsem si říkal, že musíme přidat, abychom to měli co nejdřív za sebou,“ usmíval se Loprais. „Jsme uprostřed maratonské etapy a zároveň v polovině Dakaru. Věřím, že to dotáhneme do dne volna, který přijde v pondělí. Po něm zkusíme i druhou půlku zmáknout tak, abychom byli v cíli spokojení.“

Pravé dakarské peklo. Macík přišel kvůli šutrům o vedení, vystřídal ho Loprais

Pátý byl po dodatečné penalizaci Jaroslav Valtr a sedmý Martin Macík, jenž se dlouho držel v čele. Celkově na čtvrtém místě ztrácí na Lopraise tři čtvrtě hodiny.

Mezi automobily byl nejrychlejší domácí pilot Jazíd Rádžhí, osmnáctý Prokop byl o 23:08 minuty pomalejší. Posádka týmu Orlen Benzina však měla kvůli prasklému výfuku problém s hlukem ve voze. „Vůbec jsem ho (navigátora Viktora Chytku) neslyšel. Zkoušel jsem natahovat ucho, ale ono to moc nejde. Trošku jsme se trápili. Nemohli jsme trefovat odbočky, protože jsme si nerozuměli,“ přiznal Prokop.