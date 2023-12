Ne nadarmo se říká - člověk míní, život mění. Naposledy to potkalo dobrodruhy, kteří se chystali na Rallye Dakar. Česká účast tak bude ochuzená o jednu posádku. Ondřej Martinec a Ollie Roučková z týmu Czech Samurais se nového ročníku slavného závodu nezúčastní.

Měli všechno připravené a zabalené. Do odjezdu do barcelonského přístavu, kde minulý týden probíhaly před naloděním vozidel administrativní a technické přejímky, zbývalo pár desítek minut.

Pilotovi historického vozu Toyota Land Cruiser 90 Ondřeji Martincovi z týmu Czech Samurais, který se měl v Saúdské Arábii představit v kategorii Classic, nebylo už druhý den dobře. A tak preventivně zamířil do nemocnice. Čekal, že ho prohlédnou, dostane nějaký prášek a s týmem vyrazí za Pyreneje.

Jenže si ho tam nechali. Má za sebou dvě operace srdce a díky včasnému zásahu všechno dobře dopadlo. Posádka Ondřej Martinec, Ollie Roučková pochopitelně z lednové soutěže odstoupila.

„Je pro mě strašně těžké to napsat. Ondřej se musí po operacích plně zaměřit na rekonvalescenci. Pro celý tým je to obtížné rozhodnutí, ale zdraví a život jsou na prvním místě. Plně podporuji Ondřejovo rozhodnutí. Tak strašně nás to mrzí a bolí,“ zmínila v týmovém prohlášení navigátorka Roučková.

Toyota Land Cruiser byla podle testování v Milovicích ve výborné kondici:

V jejím případě je třeba poznamenat, že se během letoška rozhodla, že jako majitelka a manažerka Czech Samurais už nebude usedat za volant. Měla Martince navigovat, ale musí to o rok odložit. Martinec se přitom na lednový start s vylepšeným autem těšil. Jak známo, letos jako nováček kategorie Dakar Classic vyjel nejlepší české umístění.

Holky s kachnou

Tým i přes jeho neúčast poslal do Barcelony doprovodný kamion s mladým mechanikem. Pokračovat tak bude projekt Mechanic Academy, který se uskutečňuje ve spolupráci se SŠTŘ Nový Bydžov. Jan Pavlík okusí nástrahy Dakaru pod dohledem Tomáše Nerudy, který doprovodí při premiéře holčičí posádku Barbora Holická, Lucie Engová s ikonickým vozem Citroënem 2CV.

„Ano, holky s ‚kachnou‘ pojedou pod patronátem Czech Samurais a celý tým udělá maximum, aby nástrahy pouště co nejlépe zvládly. S Ondřejem jim budeme fandit z domova, stejně jako všem ostatním Čechům. Oba budeme Báře a Lucce oporou aspoň na dálku,“ poznamenala Ollie, která má na kontě i dvě účasti v hlavních soutěžích Dakaru (na čtyřkolce a v bugině).

Tým bez posádky toyoty prošel v Barceloně úspěšně přejímkami, které zahrnovaly důkladnou kontrolu závodní i doprovodné techniky, což bylo náročné z organizačního hlediska. Auta včetně novinářského vozu se nyní plaví do Saúdské Arábie, kde nejnáročnější motoristická soutěž včetně kategorie Classic za měsíc startuje.

Ollie Roučková vzkázala, že je na svůj tým hrdá. „Je vidět, že Samurajové nejsou jen závodní tým, ale i rodina. Strašně děkuju fanouškům, bez vás bychom to nezvládli. Ondra je v pořádku a už myslíme na ročník 2025,“ dodala.

Popáté v Saúdské Arábii

Rallye Dakar se pojede již popáté v Saúdské Arábii. Start proběhne 5. ledna 2024 v Alule na západě Arabského poloostrova, odkud trasa pouštní soutěže zamíří východním směrem. Do cílového města Janbú na pobřeží Rudého moře posádky doputují 19. ledna.