Záběry z jeho dechberoucího karambolu s kamionem Nizozemce Martina van den Brinkena obletěly celý svět. Matador Tomáš Ouředníček z ní při Rallye Dakar vyvázl bez zranění, dokázal dát znovu do provozu zdemolovaný vůz Ford Ranger a soutěž dokončil na sedmatřicáté příčce.

Rallye Dakar 2020: Ouředníček s Křípalem mezi největšími srdcaři ročníku v Saudské Arábii | Foto: www.tomasourednicek.cz

Líbila se vám Rallye Dakar v Saúdské Arábii?

Co se týče trasy, byl to asi nejjednodušší Dakar, jaký jsem jel. Trať pořadatelé připravili hodně rychlou, ale taky nebezpečnou. Vždyť zahynuli dva motocyklisté. Zároveň jsme se museli vyrovnat s nebývalou zimou. Kvůli chladu panovala i studená atmosféra v bivaku. Nefungovalo to jako v předchozích ročnících, kdy si člověk sedl a s někým poklábosil. Všichni byli zachumlaní. A co se týká fanoušků, tak se to s Jižní Amerikou vůbec nedá srovnávat. Hlavně ze začátku jich bylo málo.