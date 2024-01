Všechna čest vítězným kamioňákům i statečným motorkářům. Největší dakarskou bombou je ovšem páté místo Martina Prokopa. V konkurenci takových hvězd jako byli v nejvyšší kategorii automobilů Ultimate Nasser Al Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Guerlain Chicherit, Carlos Sainz nebo Mattias Ekström se mu s navigátorem Viktorem Chytkou podařilo něco úžasného.

Martin Prokop dosáhl na Rallye Dakar historického úspěchu | Foto: se svolením Martin Prokop Official Media

Poslední den si dvojice Orlen Jipocar Teamu s vozem Ford pohlídala fantastickou pátou příčku a kromě osobního maxima si připsala také historicky nejlepší výsledek české automobilové posádky na Rallye Dakar. Za vítězným Španělem Sainzem zaostali během dvanácti etap o délce 7975 kilometrů - z čehož bylo 4729 měřených - o dvě a čtvrt hodiny

„Sice jsme poskočili o jednu příčku nahoru, ale ten výsledek má neskutečnou cenu, protože konkurence jezdců a auťáků tady byla extrémní,“ zmínil pilot v tiskové zprávě dvě předchozí šestá místa (z loňska a z roku 2019).

Závěr ještě trochu zdramatizoval

„Pátá příčka je pro soukromý tým prostě top. Smekám před svým týmem MP-Sports, který předvedl neskutečnou práci a posunul auto dopředu,“ chválil jednačtyřicetiletý závodník zlepšení vozu nazývaného Shrek.

Loprais si po 17 letech zlepšil rekord. S Macíkem vyrovnali dávný double

Jihlavský rodák si okamžiky v cílovém Jambu užíval. „Je to neskutečný pocit být na historicky nejlepším umístění! Ještě jsem si to sám trochu zdramatizoval, když jsem pět kilometrů před cílem málem Shreka hodil na bok v měkkém písku. Dal jsem jenom kola na druhou stranu a držel jsem plný plyn a naskočilo to zpátky,“ vylíčil dramatickou situaci.

„Nedá se to popsat slovy. Byl to letos úžasný zážitek a neskutečný Dakar. Určitě nejtěžší, jaký se v Saúdské Arábii kdy jel,“ vykládal.