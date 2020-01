Automobilový jezdec Martin Prokop vypadl po technických problémech v dnešní 5. etapě Rallye Dakar z elitní desítky. Se spolujezdcem Viktorem Chytkou museli na trati měnit poloosu, navíc jim vůz Ford Raptor hořel. Nakonec ztratili 71 minut na nejrychlejšího Carlose Sainze ze Španělska, který si dnes upevnil vedení. V průběžném pořadí klesli z devátého na 14. místo.

Česká posádka Martin Prokop, Viktor Chytka s vozem Ford v 5. etapě Rallye Dakar | Foto: ČTK

"Bohužel, jak se nám letos nedaří konce erzet, tak se nám nepodařila ani dnešní. Sedmdesát kilometrů před cílem nám začalo něco šramotit v autě a bylo jasné, že to není dobře. Za chvíli se to potvrdilo. Poškodil se kloub na poloose, museli jsme zastavit, protože jsme byli v měkkém písku a nemuseli bychom to projet," řekl Prokop na facebooku.