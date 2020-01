Kategorii kamionů ovládl Rus Andrej Karginov, který potvrdil nadvládu Kamazu. Jeho jezdci vyhráli šestnáct z posledních dvaceti ročníků rallye. Mezi čtyřkolkami se z triumfu radoval Ignacio Casale z Chile, který stejně jako Sainz vyhrál slavnou soutěž potřetí.

Závěrečná dvanáctá etapa pořadí výrazně nezměnila. Martin Prokop tak skončil jako nejlepší Čech mezi automobily dvanáctý, motocyklista Martin Michek třiadvacátý a Zdeněk Tůma na čtyřkolce devátý. V kamionech byl Martin Macík byl pátý, Aleš Loprais sedmý a Martin Šoltys jedenáctý.

Prokop: Hráli jsme druhé housle

Sedmatřicetiletý Prokop tak nenavázal na dvě umístění v elitní desítce z předešlých let a zejména kvůli řadě technických problémů zaostal v celkovém součtu za o dvacet let starším Sainzem o více než čtyři hodiny. Druhý byl obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru, třetí rekordman rallye v počtu výher Francouz Stéphane Peterhansel.

"Dakar jsme zvládli, jsme v cíli, což je super. Vše má ale takou trpkou příchuť. Na to, jak jsme celý rok makali a připravovali se, tak výsledek není takový, jak jsme si představovali. Respektive jsme nebojovali o místa, o které jsme byli zvyklí bojovat," řekl Prokop na facebooku. "Hráli jsme až druhé housle a to nebylo ono," přiznal jezdec týmu MP Sports, který se ani v jedné etapě nedokázal prosadit do elitní desítky.

Prokop uznal, že nebyl připraven na extrémně rychlé erzety. "S tím, co se stalo za poslední dva měsíce, tak hlava nebyla ready a nebyl jsem schopný držet (plyn) jako dříve. Omlouvám se, že jsme nedodali rychlost, jakou jsme zvyklí, ale dodali jsme vytrvalost," uvedl Prokop, který měl v loni v říjnu vážnou nehodu v Maroku a ze zdravotních důvodů tam musel vyměnit stálého navigátora Jana Tománka. "Viktor do toho byl hozený jako do vody, ale zvládli jsme to bez penalizace, všechno jsme našli, takže mu děkuji," pochválil spolujezdce Viktora Chytku.

Nováčkovská daň

Motocyklista Michek se až do čtvrteční etapy držel ve druhé desítce průběžného pořadí, ale chybějící palivo a následná ztráta zapříčinily jeho propad ve výsledkové listině. V dnešní závěrečné zkrácené 12. etapě byl Michek čtrnáctý a z debutantů byl třetí.

"V předposlední etapě jsem si asi vybral nováčkovskou daň a stálo mě to cenu pro nejlepšího nováčka. Nakonec jsem třetí, což je krásné. Dakar je zlomyslný, zrádný, ale zároveň i krásný," řekl Michek České televizi. "Poté, co jsem spadl ze 14. místa, jsem přišel o možnou třešničku, ale jsem rád, že jsem v cíli. Všechno dobře dopadlo, jsem živý," dodal dvojnásobný motokrosový vicemistr světa.

Devětadvacetiletý Brabec startoval na Dakaru popáté a jeho dosavadním maximem bylo deváté místo hned z první účasti v roce 2016. Další tři ročníky nedokončil. Druhý skončil Chilan Pablo Quintanilla, třetí byl obhájce prvenství Toby Price z Austrálie.

Osobní maximum pro Macíka

Macík se od začátku držel v elitní desítce a 5. místem nakonec vyrovnal své maximum z roku 2018. "Jsme v cíli a já i tým jsme spokojení a šťastní. Dnes jsme jeli na celkový výsledek, v klidu a vyrovnaně. A povedlo se nám to. Jsme pátí a nejlepší privátní tým, před námi jsou jen dvě továrny," poukázal Macík na fakt, že nestačil jen na piloty kamazu a mazu. "Mohlo to být lepší, ale i horší. S ohledem na to, kolik pneumatik jsme udělali…" dodal pilot týmu Big Shock Racing.

Rallye Dakar - závěrečná 12. etapa: Haraz - Kiddíja (447 km celkově/167 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 1:17:30, 2. Siaidán, Kuznič (S. Arábie, Rus./Mini) -1:32, 3. Terranova, Graue (Arg./Mini) -3:16, …11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:47, 16. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -9:47, 26. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) -16:49, 31. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) -20:28.

Konečné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 42:59:17, 2. Attíja -6:21, 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) -9:58, …12. Prokop -4:04:19, 16. Zapletal -7:29:17, 36. Ouředníček -5:51:01, 55. Vaculík -78:18:25.



Motocykly: 1. Cornejo (Chile/Honda) 1:28:15, 2. R. Brabec (USA/Honda) -53, 3. Price (Austr./KTM) -2:25, …14. Michek -6:20, 31. J. Brabec -18:13, 42. Vlček -24:43, 43. Engel (všichni ČR/KTM) -24:45, 82. Veselý (ČR/Husqvarna) -48:16.

Konečné pořadí: 1. R. Brabec 40:02:36, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -16:26, 3. Price -24:06, …23. Michek -4:30:41, 26. Engel -6:03:09, 38. Vlček -11:48:57, 54. J. Brabec -16:12:18, 79. Veselý - 24:05:16.



Čtyřkolky: 1. Lindner (Pol./Yamaha) 1:53:15, …11. Tůma (ČR/Yamaha) -12:59.

Konečné pořadí: 1. Casale (Chile/Yamaha) 52:04:39, …9. Tůma -15:58:30.



Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 1:28:41, 2. Višnějskij (Běl./Maz) -2:01, 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) -2:07, 4. Macík (ČR/Iveco) -02:41, …6. Loprais (ČR/Maz) -3:18, 9. Šoltys (ČR/Tatra) -4:27.

Konečné pořadí: 1. Karginov 46:33:36, 2. Šibalov (Rus./Kamaz) -42:26, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -2:04:42, …5. Macík -3:28:08, 7. Loprais -5:16:57, 11. Šoltys -6:44:39.



SSV (buggy): 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 1:36:19, …25. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) -19:19.

Konečné pořadí: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 53:25:52, …27. Macháček -21:24:26.