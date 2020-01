Za jedenáct let v Jižní Americe se prakticky vyčerpaly vhodné trasy a prvotní nadšení z Dakaru tam vyčpělo. Jedním z hlavních důvodů druhého dakarského přesunu je fakt, že se latinskoamerické země odmítaly finančně podílet na organizování monstrózní akce.

Spravedlnost pro všechny?

Naproti tomu Saúdská Arábie se otvírá světu. Je sice konzervativní muslimskou zemí na vlastní kůži to pocítila Ollie Roučková, která nesmí na start kvůli logu pánského časopisu na kapotě vozu ale obecně je Dakar pro Saúdy vítanou reklamou.

Pořadatelská společnost A.S.O. má v kapse pětiletou smlouvu. Francouzi údajně vyinkasovali 80 milionů dolarů, resp. za každý ročník jim solventní šejkové zaplatí šestnáct milionů.

Pro zemi, kde cena nafty vyjde na čtyři koruny za litr, to asi není tak moc. A co víc: pořadatelský tým mohl bez obtíží a protestů vybírat, kudy že povede trasu po Arabském poloostrově, aniž by se musel dohadovat s ekology. Oproti předchozímu období je nadějí i nové jméno v čele organizačního výboru. Šéfem A.S.O. se loni stal bývalý motocyklista a navigátor David Castera.

U posádek má velký kredit a právě na jeho popud došlo k posunu, který má zajistit, aby Dakar byl navigačně stejně náročný pro všechny. „To, co nás čeká, bude určitě spravedlivější. Tovární týmy si uměly koupit informace a díky nim si zkracovaly trať,“ nechal se slyšet pilot kamionu Iveco Martin Macík. „Roadbooky na další den dostaneme až ráno, a ne večer před etapou jako dosud. V kabině jsou namontovány kamery a pořadatelé si je mohou zapnout kdykoli při jízdě,“ pokračoval.

Na startu se ocitne také ostřílený Josef Macháček, pětinásobný dakarský vítěz. Se závoděním se tenhle veterán už prakticky rozloučil (říkal: „Dakar už nikdy“), avšak loni překvapil rozhodnutím, že se představí v kategorii malých bugin SxS. Od stáje Buggyra totiž dostal nabídku, jaká se neodmítá.

„Ježdění v Jižní Americe mě nebavilo. Hlavně výjezdy do velehor, ale tohle je něco jiného. Ke slovu přijdou skutečné maratonské etapy,“ usmíval se chlapík, pro nějž nebude start v rozmáhající se kategorii Side-by-Side novinkou.

S buginou totiž na Dakaru už dvakrát startoval, i když neprojel cílem. „Moc mě potěšilo, že mě oslovili. Mám vozidlo z jiného světa. Má ohromný výkon a skvělé jízdní vlastnosti,“ vykládal veterán.

Martin Prokop skončil loni šestý a pro letošek angažoval Martina Kolomého. Bývalý kamionista měl automobilové hvězdě krýt záda, jenže těsně před startem se všechno zhatilo. Kolomý totiž při shakedownu (jakási testovací předehra soutěže) havaroval. Pochroumal sebe, navigátora i Ford Raptor natolik, že na start nenastoupí.

Prokop následně nevesele konstatoval, že bude nucen změnit původně plánovanou strategii.

Alonso chce vidět cíl

Ale pozor. Nový Dakar přilákal na start řadu slavných jezdců. Hvězdným nováčkem je dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso. Španěl účast zvažoval. Přikláněl se až k ročníku 2021, aby získal větší praxi s podniky cross-country.

„Na vítězství nemyslím. F1 a Dakar snad nemohou být víc vzdálenější světy. Nebudu ani nejrychlejší, ale nějakou dobrou pozici bych mohl vybojovat. Hlavně chci dojet do cíle,“ prohlásil 38letý Alonso. Ve speciálu Toyoty ho bude navigovat jeho krajan Marc Coma, který Dakar vyhrál pětkrát v sedle motocyklu.

Rekordman v počtu triumfů Stéphane Peterhansel se nedočká společného startu s manželkou. Andrea Péterhanselová měla třináctinásobného vítěze poprvé ve slavném maratonu navigovat, ale účast v Saúdské Arábii musela zrušit. Ne snad kvůli zákonům proti ženám…

Těsně před Vánoci neprošla zdravotní prohlídkou a týmový lékař ji na start nepustil. Škoda: rozená Němka je ostřílenou dakaristkou. V minulosti startovala na motocyklu, v autě i kamionu.