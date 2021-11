Rallye Dakar se blíží: Macíka doplní Šoltys, „dědek“ Kalina se vrací do tatry

Čeští dobrodruzi jdou do akce. Co je před Dakarem nového v kamionech? Slavná rallye startuje 1. ledna, už nyní ale musí posádky přepravu veškeré techniky do Saúdské Arábie, kde se závod koná.

Josef Kalina s Karlem Lopraisem. | Foto: archiv autora

Příští týden začíná první fáze Rallye Dakar 2022. Ne, to není chyba. Jedná se o tradiční úvodní krok pro evropské účastníky, kterým je nalodění veškeré techniky na trajekt, který odveze závodní speciály i doprovodná vozidla do Saúdské Arábie. Tam motoristický maraton 1. ledna odstartuje prologem. Legenda, profík a nováček. Buggyra nasadí Macháčka s buggynou a dva kamiony Zajímavé události nastaly v tradiční české disciplíně – kamionech. Tým Big Shock! Racing postaví na start po delší době dva kamiony. Osvědčený vůz Iveco nazvaný Karel bude pilotovat Martin Macík mladší, který zažije v dunách jubilejní desátý start. V kabině s ním budou tradiční navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda. Výhoda dvou kamionů v závodě Do nového kamionu Arnošt usedne Martin Šoltys. Ten v minulých letech řídil tatru stáje Buggyra. Navigovat ho bude Roman Krejčí, který zažil Dakar jako motocyklista, mechanikem je Jakub Jiřinec. Dva vyladěné speciály, postavené v sedlčanských dílnách týmem MM Technology pod vedením Martina Macíka staršího, si budou na trati pomáhat. S jakým autem vyrazit? Macík se při rozhodování řídil emocemi „Mít v závodě dva vozy je určitě výhoda. Pokud půjde všechno podle plánu, budeme se snažit jet co nejvíc vepředu a současně být vzájemně na dohled. Když se v etapě cokoliv přihodí, zastavíme, vytáhneme se z dun, pomůžeme si s opravou, podělíme se o díly nebo pneumatiky,“ říká Martin Macík mladší, který v lednu obsadil čtvrté místo a s týmovým kolegou v zádech bude moci pomýšlet na ještě vyšší umístění. Fanouškům, kteří si budou chtít vozidla Big Shock! Racingu prohlédnout, se naskýtá vítaná příležitost. Kompletní vozový park bude tuto neděli 28. listopadu i s posádkami k dispozici na sedlčanském náměstí T. G. Masaryka těsně před odjezdem do přístavu v Marseille. Návrat slavné „Pumy“ v kategorii Classic Po přestávce se na start Rallye Dakar vrací v barvách stáje Puma Fesh Fesh Slovakia ostřílený navigátor Josef Kalina. Bude to v historické kategorii Dakar Classic, která se v lednu pojede teprve podruhé a je vypsaná pro vozidla z 80. a 90. let minulého století. Z kopřiv na Dakar. Česká kráska pojede s autem, které sehnala na vrakovišti Spolu se slovenskou dvojicí – pilotem Radovanem Kazarkou a mechanikem Róbertem Kasákem – usednou do repliky slavného modelu Tatra 815 4x4 „Puma“. S ní legendární Karel Loprais Dakar třikrát ovládl a Kalina ho ve dvou případech navigoval. Dvaasedmdesátiletý matador na Rallye Dakar naposledy startoval v roce 2018 ještě v jižní Americe v barvách Buggyry se Šoltysem. „Jízda se bude od ostrého závodu kamionů dost lišit. Nebude to žádné mlácení v kabině, poskakování na šutrech a létání vzduchem. Proto jsem na to přistoupil,“ přiznal Kalina. „Po fyzické stránce bych s tím neměl mít problém. V Dakar Classic je výrazně posilněná navigační stránka. Ono se vlastně nejede tak, kdo bude první, ale o to, kdo udělá nejmíň chyb. Půjde o technickou jízdu a cílem bude uchovat stroj pokud možno v neporušeném stavu,“ vysvětlil „dědek“ Kalina.