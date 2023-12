Pokud vydrží technika a tělesná schránka najatého pilota, mohlo by z toho být opět přední umístění. „Myslím, že auto je v lepší kondici před rokem. I když je to stará koncepce, jedná se v podstatě o novou techniku. Nechám se překvapit,“ přemítal nejstarší z rodu Valtrů.

Jaroslav Valtr mladší znovu usedne jako navigátor vedle Aleše Lopraise do kamionu familiérně přezdívaného Lady. Bez problémů zapadl do posádky a s týmem Instaforex Loprais Praga budou mít v Saúdské Arábii vysoké ambice. Třetím do party bude Jiří Stross.

Druhý syn Michal Valtr si odbude dakarskou premiéru za volantem kamionu Iveco a v rodinném Valtr Racing Teamu. Dosud sbíral zkušenosti na kratších baja soutěžích a vedl si výborně. Výhodu bude mít ve zkušených kopilotech. Vedle mechanika Radima Kaplánka je to hlavně zkušený navigátor a schopný organizátor Jaroslav Miškolci.

Jaroslav Valtr starší se svými synyZdroj: Valtr Racing Team

„Když se nám nesplnilo být v jednom týmu na fotbalovém hřišti, tak se nám povede jet Dakar v jednom ročníku,“ prohlásil s potěšením majitel úspěšné stavební firmy, který má za sebou sedm dakarských vystoupení.

„Ne že by to byl můj cíl nebo sen, ale bude moc příjemný bojovat se svými kluky, trošičku se vyhecovat, poměřit se a zpříjemnit si každodenní práci,“ pokračoval matador, který své syny zaměstnává.

„Já jim velím, a tak mi třeba něco mohou vrátit, když mě porazí,“ usmíval se. „Myslím, že tak to má být. Na Dakaru už nebudeme v jedné firmě, ale budeme slušně a férově bojovat jeden proti druhému. Tak jak se to ve sportu patří.“

Valtrův stejnojmenný syn neměl snahu otce napodobovat, hrál fotbal i ragby, ale Michal zdědil srdce závodníka. „Tíhl k motorům, čtyřkolkám a buginám. Chtěl jezdit. O něm jsem to věděl. Jeho hlavním úkolem bude moc nebláznit a dojet,“ poznamenal rodič.

„Jarda je zase jiný typ. Takový chytrý kluk, který se postupně dostal k navigování. Baví ho to, ale je to pro něj spíš koníček, jemuž se věnuje pár týdnů do roka,“ vyjádřil se ke svým potomkům.

Opravdu naposledy?

Jaroslav Valtr starší před rokem touto dobou tvrdil, že Dakar jede naposledy. Ale na startu je znovu. „Teď už to bude opravdu naposledy. V únoru mi bude pětapadesát a už se nechci jako blázen honit po pouštích,“ přiznal.

„V dalších letech nechci zase postupovat martyrium. Celý rok dřu a lítám kvůli Dakaru. Pak mám navrch nakumulovaných dohromady víc funkcí. Není to nic příjemného, a když se něco pokazí, jde to za mnou,“ vykládal.

„Už jsem si řekl, že to nemám zapotřebí. Mé plány v dalším životě míří jiným směrem. Ale tuto etapu bych rád uzavřel nějakým pěkným výsledkem. To by mě potěšilo, pěkně by se na povedenou tečku vzpomínalo,“ usmíval se.

Synové by měli po tátovi převzít štafetu. „Nechám to mladým, ale uvidíme. Bude záležet na nich. Na závodění si musejí vydělat a starat se o tým. Tenhle sport je strašně drahý. Já to dotáhl až sem a dál už do toho vstupovat nebudu,“ konstatoval.

Pak se však řidič kamionu ze Šternberku v duchu úsloví nikdy neříkej nikdy zamyslel. „Nevím, co by se muselo stát, abych dál jezdil. Musela by přijít nějaká obzvlášť lákavá nabídka, abych zase sedl za volant. Ale ona nepřijde, takže jsem úplně v klidu. Myslím, že budu svým klukům držet palce,“ dodal.