Necelý měsíc zbývá do začátku druhého ročníku Středoevropské rallye a pořadatelé ve správný čas odtajnili startovní listinu. Čítá 44 posádek a mezi nimi je i pět českých zástupců.

To je proti loňsku úbytek. Při premiéře společného podniku mistrovství světa na asfaltových silnicích v Česku, Rakousku a Německu jich v roce 2023 nastoupilo jedenáct. Pětice jezdců však slibuje, že v předposledním dílu světového šampionátu bude bojovat na ostří nože.

Na souboje s elitou se v kategorii WRC2 moc těší dvojice Filip Mareš a Radovan Bucha s Toyotou Yaris GR, Věroslav Cvrček s Petrem Těšínským (Fabia RS Rally2) a Petr Nešetřil s Jiřím Černochem (Fabia RS Rally2).

Největší ambice by měl mít Mareš

O titul vicemistra světa bude v šampionátu WRC3 bojovat Jan Černý a Ondřej Krajča a vítězové série ERC Fiesta Rally3 Trophy Filip Kohn s anglickým navigátorem Tomem Woodburnem.

Z nich v prvním ročníku nastoupili jen Nešetřil a Kohn. Na startu naopak chybí loni jedenáctý Erik Cais, který byl mezi vozy kategorie Rally2 třetí, ale v hodnocení seriálu WRC2 bral body za druhé místo.

Na závěrečném podniku českého mistráku, kterým byla o uplynulém víkendu Rallye Pačejov, se nejlépe jako třetí umístil Mareš. Z českých účastníků by měl mít podle papírových předpokladů nejvyšší ambice.

„Středoevropské rallye je pro nás nejen velká premiéra, ale také splnění snu. Nejen to, že se u nás světová soutěž jede, ale i to, že na ní můžeme startovat. Jsem zvědavý na domácí publikum, jet světovou rallye v Česku je opravdu něco speciálního,“ nechal se slyšet rodák z Mladé Boleslavi.

Jana Černého čeká závěrečný díl v šampionátu WRC3 a stále v něm má šanci zabojovat o titul vicemistra světa. „Musíme zajet dobrý výsledek a tomu všechno podřizujeme,“ připomenul pilot z Příbrami.

Věroslav Cvrček si ve skrytu duše vždycky přál nastoupit v mistrovství světa. „Doufal jsem, že se mi to někdy podaří, ale původně to vůbec nebylo v plánu. Povedlo se to díky obrovské podpoře mé rodiny, celého týmu, kamarádů a našich skvělých partnerů,“ vykládal.

Bude opět korunován nový mistr světa?

„Před rokem nás atmosféra Středoevropské rallye naprosto uchvátila. Už jen startovní rampa před kulisami Pražského hradu a v obležení diváků byla neuvěřitelným zážitkem. Ale byla to také nesmírně náročná soutěž,“ zavzpomínal Petr Nešetřil.

Středoevropská rallye se rozběhne ve čtvrtek 17. října. Stejně jako loni čeká posádky speciální divácká zkouška Powertica Arena Velká Chuchle a následně RZ v Klatovech. V pátek pak bude na programu šest měřených úseků na české straně Šumavy.

V dalších dnech pokračuje soutěž deseti erzetami v Rakousku a Německu. Cíl je v neděli v Pasově, kde může být korunován nový mistr světa. Loni to zvládl Fin Kalle Rovanperä, v této sezoně by to mohl být Belgičan Thierry Neuville. Před středoevropským svátkem se ještě o tomto víkendu jede Chilská rallye.