V podobném duchu mluvil i vítězný Jan Kopecký. „Skladba rychlostek byla nesmírně pěkná, včetně té nejdelší nedělní čečelovické. Náročné tratě po úzkých silničkách se mně moc líbily,“ prohlásil v Pačejově. Zatímco on už měl mistrovský titul jistý, boj o druhou příčku v celkovém pořadí je stále ještě otevřený.

Byl spokojený s druhým místem, ale také s tím, že tentokrát nemusel řešit žádné technické problémy. „Druhé místo bereme všemi deseti,“ uznal. „Auto fungovalo perfektně,“ mohl si říct po delší době Pech, který právě v Pačejově absolvoval před 25 lety se spolujezdcem Petrem Uhlem svoji první rallye v kariéře. Loni se tato krásná rallye zařadila poprvé do dvoudenního seriálu mistrovství ČR a Pech s Uhlem na ní dojeli podruhé v řadě druzí, prvenství obhájil Kopecký.

V neděli pak 44letý rodák z Plzně svoji stíhací jízdu dokončil a poskočil na druhou příčku, nestačil jen na Kopeckého. „Zkusili jsme za to ještě v neděli ráno na čečelovické zkoušce zatáhnout. Ale Honza nám ujel, my jsme se pak soustředili na udržení druhého místa,“ hlásil Pech cestou z Pačejova.

Ale osudnou se mu stala rychlostní zkouška Zadní Zborovice – Leskovice (13,51 km), která se jela jako druhá a pátá v pořadí. „Udělal jsem dvě jezdecké chybičky. Při prvním průjezdu mně chcíplo auto, při druhém jsem ho bohužel poslal mimo trať. Vyjeli jsme na mokré trávě do nějakého sadu,“ hlásil v servisní zóně Václav Pech.

