Podle domluvy měl na soupeře a kamaráda za cílem druhého měřeného úseku počkat. Málem to však dopadlo pořádným bouchancem. Na zasněžené silnici za Ořechem to při sobotním Pražského Rallysprintu klouzalo, ale Jan Černý i Vojtěch Štajf situaci zvládli. Vedle Černého byl na navigátorské sedačce - jak to při této akci na závěr sezony bývá - VIP host, konkrétně česká miss z roku 2020 Natálie Kočendová.

Pražský rallysprint 2023 | Foto: Robert Balcar

„Při přeskupení jsme se s Honzou domluvili, že na něj ve stopce dvojky počkám a na další erzetu na Strahov pojede za mnou. Spolujezdkyně totiž nikdy rallye nejela a on se do itineráře při řízení nemohl často dívat,“ popsal situaci Štajf.

Mezi oběma vozy byla na startu minuta. Štajfův Volkswagen Polo stál ve určené zóně za RZ2 a čekal na domluvený příjezd.

Miss v autě a hodiny na sněhu. Rallysprint zažil drama, k tragédii nebylo daleko

„Naštěstí jsem se díval do zrcátka a viděl, kde je. Když jsem zjistil, jak se za letmým cílem točí a zezadu se rychle řítí, okamžitě jsem zařadil jedničku a vyrazil. Myslím, že ke srážce mnoho nechybělo. Minimálně bychom měli pomačkané plechy. No vidíte, jak se někdy vyplatí čekat na kamaráda,“ usmíval se Štajf.

Jan Černý přiznal, že je moc rád, jak jeho kolega duchaplně zareagoval. „Za cílem se mi auto začalo vyvážet, a proto jsem se ho snažil směrovat tak, abych do nikoho nenarazil. Pak to ale na ledě klouzlo do závěje a roztočil jsem se. Popravdě jsem si myslel, že Vojty trochu šťouchnu, ale on nezaváhal a rychle vystřelil, za což mu strašně děkuju,“ kvitoval jezdec vozu Škoda Fabia RS Rally2.

Auto mohlo na ledu vyletět z trati

Spolujezdkyně měla extrémní zážitek nejen z popisovaného okamžiku, ale i z celé druhér ychlostní zkoušky Rallysprintu.

„Byla značně náročná a klouzavá a tím dojezdem jsme to završili. Pro Natálii to bylo něco nového, ale zvládla to. Když jsme zastavili, oba jsme se smáli,“ vyprávěl.

Na suchu nebo mokru by vzdálenost mezi letmým cílem a stopkou stačila, aby řidič zpomalil a zastavil. Jenže na zledovatělém povrchu byl vymezený úsek podle Štajfa v ten okamžik krátký.

Na rallye šlo o život, diváci vyvázli jen zázrakem. Video ukazuje, kde stáli

„Kdyby organizátoři posunuli cílovou fotobuňku o dvě stě metrů zpět, bylo by to bezpečnější a v pohodě,“ prohlásil. „Mohlo to dopadnout hůř, Honzovo auto se nemuselo udržet na silnici. Klidně mohlo vyletět z trati a třeba trefit stan s časoměřiči a dalšími lidmi, kteří tam stáli,“ poznamenal.

Černý mu na sociálních sítích za duchapřítomnost a rychlou reakci slíbil pozvání na pivo. „No myslím, že tohle jedno pivko nespraví. Představoval bych si spíš nějakou pěknou basičku nebo soudek,“ uchechtl se. „Po Rallysprintu jsme se už nepotkali, ale my se už na tom pěnivém moku určitě nějak domluvíme a vyrovnáme,“ dodal s úsměvem Černý.