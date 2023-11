Napětí mezi posádkami stoupá každou hodinou. Premiérová Středoevropská rallye, která se první dva dny pojede v Praze a na Šumavě, začíná už ve čtvrtek, a v táboře českých posádek figuruje i dvojice Adam Březík-Ondřej Krajča. Členové zlínského Samohýl Škoda Teamu se zapojí do soutěže WRC2 a WRC2 Challenger.

S novým vozem, dalším silným partnerem a smělejšími plány a cíli půjde do 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín lukovský pilot Adam Březík. Sedla bude nejnovější evoluci Škody Fabia Rally2 evo. | Foto: se svolením Vandraq Studio

V kokpitu vozu Škoda Fabia Rally2 evo s technickým zázemím ve stáji Kresta racing je čeká první start v mistrovství světa. Z věhlasných es mají v předposledním dílu seriálu respekt, ale kůži nehodlají prodat lacino.

„Budeme spokojení, když dojedeme do Pasova,“ uvedl řidič směrem k nedělnímu závěru soutěže. „Cílová rampa by byla třešinkou na dortu,“ doplnil navigátor s tím, že v sobotu a v neděli se posádky poměří s nástrahami rakouských a německých silnic.

Budou se poměřovat s velkými kluky

Slunečné počasí posledních dní se má ke konci týdne kazit, a tak mohou být souboje na mokru zajímavější. „Déšť má přijít v pátek, a tak to bude na Šumavě asi klouzat. Jinak se všechno odehrává bez problémů. Probíhají seznamovací jízdy, ve středu se v Pasově jede testovací shakedawn a další den se už startuje v Praze,“ pokračoval Březík.

Jak jezdci vnímají, že Česko zažije premiéru světového šampionátu a událost velkého formátu? „Je to důležité pro Českou republiku, pro nás i naše partnery. My se sice postavíme na start hlavně kvůli získání zkušeností, abychom zažili atmosféru světového závodu a užili si ho, ale určitě budeme sledovat časy a poměřovat se s velkými kluky ze světa. Jsem zvědavý na srovnání se špičkou WRC2 ,“ upozornil.

Středoevropská rallye slavnostně odstartuje ve čtvrtek na Hradčanech. Po něm přijde na řadu první superspeciálka na závodišti ve Velké Chuchli. Ještě večer se pojede další lahůdka na Čínovském okruhu. Náročný bude pro posádky přejezd z Chuchle do Klatov.

„Ještě jsem nezažil, abychom měli pětkrát víc přejezdových kilometrů než závodních. Jsme ale dobře připravení a věřím, že to s týmem zvládneme. Pak to bude chtít na erzetách udržet nervy na uzdě a soustředit se, protože člověk bude víc unavený,“ poznamenal Březík.

Podél trati rád sleduje české vlajky

Diváckou atrakcí bude právě superspeciálka v Chuchle Areně a muži za volantem se podobné ježdění zamlouvá. „V Chuchli jsem ještě nezávodil, ale líbí se mi erzety ve Zlíně nebo na Výstavišti v Českých Budějovicích při Rallye Český Krumlov,“ vzpomenul.

„Do Chuchle se těším, ale samozřejmě to vzhledem k tomu, co se bude dít v dalších kilometrech, asi nebude mít vypovídající sportovní hodnotu. Pro fanoušky a partnery to je však super. Jsem zvědavý, co nám organizátoři na dostihovém závodišti připravili.“

Podle ukazatelů z předprodeje se na českých úsecích očekává velká návštěva. „Vím, že se o Středoevropskou rallye zajímají třeba lidé z práce, kteří automobilové závody zvlášť nesledují, ale do Chuchle se vypraví i s dětmi. Jinak čeští fanoušci jsou jedni z nejlepších na světě. Jsem si jistý, že pro všechny posádky připraví super kulisu,“ pronesl Krajča.

„Doufám, že diváky neodradí nepříznivá předpověď počasí a že dorazí v hojném počtu. Oni dělají v rallye vynikající atmosféru. Jsou motorem, který žene posádky dopředu. Když mám možnost, rád podél trati sleduji české vlajky. Jsem takový blázen, že vnímám i to, kde stojí nějaký známý,“ zmínil.

S nervozitou se poperou

Na start se vždy nastupuje s nějakou ambicí. „Půjde o to závod zdárně zvládnout. Výsledek není primární, chceme dojet do Pasova. Konkurence bude obrovská, ale nebudeme ji řešit,“ přiznal pilot. „Cílová rampa by byla třešinkou na dortu,“ líčil Krajča.

České posádky musí při Středoevropské rallye zvládnout přechod na odlišné palivo a pneumatiky, než jaké se používají v domácím seriálu. „Bude to jiné, ale podmínky budou stejné pro všechny,“ konstatoval Brezík.

Podle něj v palivu není až takový rozdíl. „Auto bude mít asi o deset koní míň, což je potřeba mít na paměti hlavně ve výjezdech, aby tam nedocházelo ke ztrátám. Větší změnou bude přechod z Michelinu na Pirelli.“

Navzdory zmíněným okolnostem i skutečnosti, že se v automobilových soutěžích jedná o nejvyšší level, posádka nepociťuje trému. „Zatím ne, avšak napětí s ubývajícími hodinami do startu asi přijde. Ale pojedeme naplno a nějak se s nervozitou popereme. Dáme to,“ dodal odhodlaně.