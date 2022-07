„Na Hungaroringu jsme si čuchli k pódiu, ale víme, že letos bude hodně těžké dojíždět na stupních vítězů. Musíme se snažit. Neházíme ručník do ringu, budeme bojovat,“ hlásil v depu Slavakia Ringu český pilot týmu Buggyra ZM Racing.

Po sobotním čtvrtém a šestém místě dokázal Lacko druhý den zrychlit. V obou nedělních jízdách útočil na pódium. Bohužel měl smůlu. V hlavním závodě jel po povedené kvalifikaci na třetí pozici, ovšem pak na něj začal dotírat Jochen Hahn. Lacko útok německého matadora neodrazil a dojel čtvrtý.

Prach v puse, rozbité sklo. Lacko se řítil s truckem stošedesátkou poslepu

Ve druhé jízdě předvedl svůj nejlepší start za celý víkend. Dostal se z páté na druhou příčku, jenže naděje na pódium rychle zhasla. Lacko po karambolu skončil v kačírku. „Po prvních dvou zatáčkách jsem si myslel, že by z toho mohla být konečně bedna, ale pak jsem dostal ránu, to mě roztočilo a vylítnul jsem do kačírku,“ líčil Lacko.

Někdejší šampion se dokázal vyhrabat zpátky na trať a začala stíhací jízda. Z předposledního místa se ale stihl prodral jen na osmou. „Zazávodil jsem si, ale žádné dobré umístění z toho není,“ hlesl.

Přemotivovaní jezdci

Zkušeného sedmatřicetiletého závodníka mrzelo, že některým soupeřům chybí na trati respekt. „Nejhorší jsou ti vzadu, kteří jsou hodně ambiciózní a chtějí se dostat dopředu. Ti vždycky způsobí nejvíc bouraček. Jsou přemotivovaní, chybí jim chladná hlava. Prvních pět jezdců to auto většinou dovezou do cíle celé.“

Přestože Lacko žádný pohár nezískal, slovenský víkend hodnotí pozitivně. „Za mě spokojenost. Oproti prvnímu tréninku jsme tady dokázali zrychlit o pět vteřin. V nedělní kvalifikaci jsme byli třetí, to bylo super. Ale pořád nám chybí grip na brzdách. Od začátku sezony mě vždycky na brzdy docvaknou nebo předjedou.“

Jako když mu hoří pod zadkem. Lacko se v kabině smaží. Sauna v kombinéze a helmě

Na vyladění speciálu DV50 budou mít mechanici jen dva týdny. Další závody Buggyru čekají o víkendu 16. a 17. července na legendárním Nürburgringu, kde se loni kvůli podvodním v Německu nezávodilo.