Dvaačtyřicetiletý Brňan je už přes dvacet let traťovým komisařem Masarykova okruhu a pracovat jezdí třeba taky na dráhy v Itálii nebo na německý Sachsenring, v Americe si vyzkoušel tuto roli poprvé. „Viděl jsem na Facebooku, že v Austinu hledají traťové komisaře. Žádný problém nebyl, protože tam na rozdíl od nás nemají žádné stálé komisaře, ale vždy nabírají dobrovolníky. Přihlásil jsem se a myslel, že se dostanu už dřív, ale kvůli covidu to vyšlo až letos. Samozřejmě mě cesta a pobyt v Americe něco stál, nicméně já jsem strávil dovolenou takto, někdo ty peníze využije jinak,“ popisuje motocyklový nadšenec.

Na krátký pobyt v Texasu nedá dopustit. „Vždy byl můj sen podívat se do Ameriky. Konečně jsem se tam dostal a vyplatilo se. Mám spoustu zážitků. Američani se ke mně chovali velmi příjemně. V Texasu má spousta lidí české předky, takže jsem si tam připadal trochu jako u nás,“ usmívá se Ježek. Jako nováček se díky gentlemanské dohodě, kdy mohou zelenáči nakouknout na nejlukrativnější místa okruhu, dostal do úvodní pasáže slavné americké dráhy s výhodným výhledem.

„Díky tomu jsem se dostal k vítězům nejen při MotoGP, ale taky při Moto2, kdy ke mně přijel Tony Arbolino,“ povídá Ježek s tím, že se potkal i s jediným českým pilotem ve světovém šampionátu Filipem Salačem, který dojel v Texasu ve třídě Moto2 čtrnáctý a připsal si první body v sezoně. „Pozdravili jsme se a docela se divil, co tam dělám. Trochu se známe,“ povídá Ježek.

Spousta zážitků

Za víc než dvacet roků nasbíral spoustu zážitků. „Těch silných bylo opravdu hodně, ať už to šlo o loučení s kariérou Valentina Rossiho, s kterým jsme si plácli. Nebo když jsem zvedal motorku nějakého mistra světa. Nejsilnější ale pochází asi ze superbiků, kdy jeden jezdec ošklivě havaroval a najel celým tělem do bariéry. Pomáhal mu kolega a ten pilot pak děkoval v televizi i na Facebooku za záchranu života. Potkali jsme ho i na večeři a zase děkoval. I když mu smrt nehrozila a pomohli mu hlavně doktoři, tak to bylo silné uvědomění si, proč tu práci děláme. Že tím vlastně pomáháme,“ hovoří o pointě Ježek a dodává. „Jedno heslo zní: Kde není traťový komisař, nemůže se závodit.“

Ježek se živí jako automechanik, roli traťového komisaře na Masarykově okruhu zastává ve volném čase. „Dodnes strašně těžce nesu, že už se v Brně nejezdí MotoGP. Mám sen, že se jednou vrátí,“ zasní se Ježek.

A co má vlastně umět traťový komisař? „Neměl by mít strach a potřebuje taky trochu fyzičku, protože je dobré, aby dokázal zvednout motorku. To ale není nejdůležitější, naprosto zásadní je umět používat vlajky pro signalizaci situace na trati, což se člověk díky školení naučí. Musí umět taky poskytnout první pomoc, ale jen na menších závodech. Při MotoGP jsou tam od toho doktoří a máme to přímo zakázané. Kolega tak jednou pomohl v Itálii jednomu jezdci a mohli se tam kvůli tomu zbláznit’,“ doplňuje Ježek.

Ten už se těší na další výjezd do zahraničí. „Měl jsem možnost letět i na Grand Prix Portugalska v Portimau (konala se uplynulý víkend - pozn. red.), ale máme teď hodně práce, protože lidi nyní hodně přezouvají pneumatiky na letní. Jinak bych letěl,“ dodává Ježek.