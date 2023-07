Český pilot Roman Staněk skončil ve sprintu formule 2 v Rakousku na šestém místě a překonal tak sedmé místo z hlavního závodu v Monaku, které bylo dosud jeho nejlepším výsledkem v sezoně.

Roman Staněk | Foto: Joan Codina/FotoFormulak.com

Stejně jako ve městě kasin Staněk startoval ze zadních řad. V páteční kvalifikaci skončil až devatenáctý, ale po dvou penalizacích soupeřů nováček šampionátu z týmu Trident startoval ze 17. pozice a ve sprintu se tedy dokázal posunout o jedenáct míst.

Zvítězil Američan Jak Crawford před druhým Francouzem Victorem Martinsem a třetím týmovým kolegou Staňka Francouzem Clémentem Novalakem. Před závodem na Red Bull Ringu pršelo a zhruba polovina jezdců, mezi které patřil i devatenáctiletý Staněk, odvážně nasadila pneumatiky do sucha.

Pomohlo kroužení pod zpomalovacím vozem

V prvních kolech se tento tah zdál být špatnou volbou, protože pneumatiky do mokra v zatáčkách mnohem více držely a piloti, kteří je měli nasazeny, jeli rychleji. Následně ovšem na trať musel safety car, když na kluzké trati udělal chybu Ind Jehan Daruvala a uvízl v únikové zóně.

Na trati se tak kroužením monopostů pod zpomalovacím vozem vytvořil suchý pruh a všichni, kteří byli na mokrých pneumatikách museli do boxů. To zahrálo do karet Staňkovi, který se posunul na šesté místo, na němž také závod dokončil.

Rodák z Valašského Meziříčí tedy získal tři body a v celkovém pořadí mu patří stále 17. místo se ziskem 10 bodů. Další body bude moct Staněk získat v neděli, kdy se od 9.55 jede hlavní závod.