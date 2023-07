Český pilot Roman Staněk bojoval o body i v hlavním závodě formule 2 na rakouském Red Bull Ringu. Ve sobotním sprintu dojel šestý a po večerní penalizaci třetího Francouze Clémenta Novalaka poskočil na páté místo, na nějž chtěl v neděli navázat.

V nedělním závodě na rakouském Red Bull Ringu Roman Staněk neviděl šachovnicovou vlajku | Foto: Joan Codina/FotoFormulak.com

Dlouho to vypadalo, že by se mu mohl dobrý výsledek podařit znovu, ale nakonec kvůli problémům se spojkou nedojel do cíle. Hlavní závod ovládl Nizozemec Richard Verschoor. Druhý skončil Japonec Ayumu Iwasa a třetí lídr průběžného pořadí Dán Frederik Vesti.

Devatenáctiletý Staněk odstartoval stejně jako ve sprintu ze sedmnácté pozice a prokousával se dopředu. I přesto, že měl jako jeden z mála nasazenou tvrdší směs pneumatik, která je pomalejší, dokázal předjíždět jezdce na měkčí sadě. Jenže ve 26. kole, kdy už mu patřilo sedmé místo, musel nováček týmu Trident ze závodu odstoupit.

Smrt mladého pilota otřásla světem. Zrušte závody za deště, nabádá legenda

„Nebýt problému Roman mohl skončit na pátém až sedmém místě,“ uvedl týmový manažer Giacomo Ricci. V celkovém pořadí patří rodákovi z Valašského Meziříčí se ziskem jedenácti bodů 17. místo. Další body bude moct Staněk přidat už příští víkend, kdy šampionát F2 pokračuje na britském okruhu Silverstone.

V Rakousku cítil podporu fanoušků

Staněk byl s vystoupením na Red Bull Ringu spokojený, i když ne se vším. „Závodní rychlost máme dobrou, ale naším problémem jsou stále kvalifikace, kde se nebojím říct, že ztrácíme půl vteřiny na kolo. To je strašně moc a už s tím musíme něco udělat,“ kritizoval.

„Ve sprintu jsem se správně rozhodl, že podmínky jsou na pneumatiky do sucha, což mi hodně pomohlo k pátému místu,“ pokračoval. „V hlavním závodě jsem měl od startu problémy se spojkou. Start proto nebyl dobrý, ale povedly se mi první dvě kola, kde jsem získal nějaké pozice. I potom jsem měl ještě pár předjetí, ale dál už to nešlo,“ vykládal.

Verstappen si upevnil vedení v šampionátu. Na titul se snažím nemyslet, říká

Nezapomněl pochválit své příznivce. „Red Bull Ring mám rád hlavně díky velké podpoře od českých fanoušků, kterých tam přijelo opravdu hodně. Na Instagramu mám spoustu označení a zpráv. Opravdu si té podpory vážím.“