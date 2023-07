Další nezdar. Roman Staněk skončil ve sprintu formule 2 ve Velké Británii na nebodovaném šestnáctém místě, hlavní závod pak ne vlastní vinou nedojel. Český závodník v dosavadním průběhu sezony bodoval třikrát.

Roman Staněk vyšel v Británii bodově naprázdno | Foto: Joan Codina/FotoFormulak.com

Protože před sprintem vydatně pršelo, startovalo se v sobotu za safety carem. Všichni piloti tak na Silverstonu zvolili pneumatiky do mokra. Český pilot dojel se ztrátou 48,2 sekundy na vítěze sedmnáctý.

Po pětisekundovém trestu pro původně patnáctého Clémenta Novalaka se Staněk posunul na šestnáctou příčku.

V neděli devatenáctiletý Roman Staněk nedokončil po nehodě hlavní závod. Pro devatenáctiletého pilota stáje Trident skončil závod již v jedenáctém kole, kdy nájezd na cílovou rovinku po restartu nezvládl Nor Hauger, který narazil zezadu do vedoucího muže šampionátu Vestiho z Dánska. Ten nekontrolovatelně trefil před ním jedoucího Staňka.

Potřebují zapracovat na kvalifikaci

„Nic jsem s tím bohužel nemohl udělat. Dostal jsem ránu do zadní části monopostu a byla to konečná, což je škoda, protože jsme měli závod zajímavě rozjetý,“ komentoval v tiskové zpávě havárii Staněk.

Jedná se o již o druhý nedokončený hlavní závod na Silverstonu. Loni tam ještě ve formuli 3 po kolizi také nedojel do cíle. „Ten okruh mám opravdu rád, ale bohužel tady mám docela smůlu. Snad se to do budoucna zlomí,“ přál si jediný český závodník v doprovodných sériích slavné F1.

„Budu se opakovat, ale naším problémem je stále, že v kvalifikaci nemáme potřebnou rychlost. V závodech se dokážeme posouvat, ale po startu ze zadních pozic je to na bodované umístění těžké. Snad na kvalifikační rychlosti zapracujeme a zlepší se to,“ dodal Staněk.