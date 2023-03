Český nováček šampionátu formule 2 Roman Staněk stále čeká na první body. Jeho maximem ve čtyřech dosavadních startech je 13. příčka ze sprintu před dvěma týdny v Bahrajnu.

Roman Staněk na trati saúdskoarabského okruhu v Džiddě. | Foto: Joan Codina/FotoFormulak.com

O uplynulém víkendu se ve volném tréninku v Saúdské Arábii trochu rozkoukával. „Nikdy jsem nejel na městském okruhu,“ uvedl devatenáctiletý Roman Staněk, který v páteční kvalifikaci v Džiddě pokazil na druhém setu gum první pokus a pak doplatil na červenou vlajku.

V sobotním sprintu obsadil sedmnácté místo. Výsledek byl ovlivněný penalizací pěti míst na startu kvůli tomu, že Staňkův tým Trident nedodal včas pneumatiky do parc ferme. „To se bohužel může stát, takže jsem si zkoušel předjíždění, co to šlo. Bylo to však velmi obtížné,“ konstatoval rodák z Valašského Meziříčí.

Nepodařený předjížděcí manévr

V neděli startoval z šestnáctého místa, které si vyjel v kvalifikaci a do cíle hlavního závodu dojel dvanáctý. To však nekoresponduje s informací v úvodu článku. Bylo to kvůli tomu, že po odmávnutí šachovnicový praporkem mu byl udělen pětisekundový trest za opuštění trati.

Talentovaný závodník se po startu propadl na předposlední příčku. Byl totiž jedním z pěti pilotů, kteří zvolili odlišnou taktiku a startovali na tvrdé a pomalejší sadě pneumatik.

Staněk v první jízdě F2 nebodoval. Druhou po kolizi v prvním kole nedojel

Po pit stopech soupeřů, kteří startovali na měkké sadě, se posunul na pátou pozici. Na ní strávil většinu závodu. Jenže při pokusu o předjetí jezdce na čtvrtém místě opustil jeho monopost všemi koly trať. Za to byl potrestán zmíněnou penalizací.

„Zkusili jsme strategii, která vyšla tak na půl. Doufali jsme v Safety car. Ten tam sice nebyl, ale body nebyly daleko,“ prohlásil.

Hlavní závod formule 2 v Džiddě:

Zdroj: Youtube

Potřebuje vypilovat kvalifikace

V hlavním závodě F2 je povinná aspoň jedna zastávka v boxech, a tak čtyři kola před koncem zamířil pro nové gumy i Staněk. Na trať se vrátil čtrnáctý, a i když v posledních třech kolech dva soupeře předjel, v cíli se kvůli trestu vrátil na čtrnácté místo.

„Rychlost nám nechybí. Teď je potřeba vypilovat kvalifikace, abych startoval mezi prvními sedmi osmi a potom to bude dobré,“ dodal Roman Staněk.

Hlavní závod F2 v Džiddě ovládl dánský pilot Frederik Vesti ze stáje Prema. Na pódiu ho doplnil Australan Jack Doohan a Ind Jehan Daruvala. Celkově po dvou zastávkách šampionátu vede Švýcar Ralph Boschung o bod před Francouzem Théo Pourchairem.