Konec dobrý, všechno dobré. Tak by mohl hodnotit své vystoupení na legendárním městském okruhu v Monaku Roman Staněk. Český jezdec tam dosáhl v šampionátu formule 2 životního výsledku, když v hlavním nedělním závodě obsadil sedmou příčku.

Roman Staněk dojel v uličkách Monte Carla se svým monopostem pro cenné body | Foto: Joan Codina/FotoFormulak.com

Z posledního 22. místa na startovním roštu se čerstvý držitel ocenění Zlatý volant dokázal posunout o patnáct míst a dojet si v letošní sezoně podruhé pro body. Závod ovládl Dán Frederik Vesti a posunul se do průběžného vedení celého seriálu. Staněk je s celkovým ziskem sedmi bodů sedmnáctý.

Víkend pro něj však nezačal vůbec dobře. Ve své kvalifikační skupině skončil poslední, a to znamenalo, že do závodu vyrážel na úplném chvostu. Jednou z příčin Staňkova nezdaru mohl být fakt, že ve čtvrtek měl v jediném tréninku po čtyřech minutách kolizi se Švýcarem Ralphem Boschungem. Devatenáctiletý nováček týmu Trident tak v tréninku odjel pouze jediné rychlé kolo a oproti rivalům vstupoval do kvalifikace znevýhodněn.

Na trati v Monaku navíc závodil vůbec poprvé. „Bude to těžký víkend, ale nic nevzdávám! Trať je opravdu náročná a úzká. Pokusím se z toho udělat co nejlepší výsledek. Díky týmu za to, že opravili přes noc auto,“ říkal Staněk před závody. V sobotním sprintu dojel dvanáctý. Na vítězného Japonec Ajumu Iwasa ztratil v cíli přes 21 sekund.

Správně zvolená tvrdší směs pneumatik

Hlavní závod v ulicích Monte Carla, který byl předkrmem závodu královské formule 1, zvládl Staněk na výbornou. Stejně jako osm dalších jezdců vyrazil na tvrdší směsi pneumatik. Piloti startující na měkčí sadě začali postupně zajíždět na povinnou zastávku v boxech, a tak se rodák z Valašského Meziříčí ve 14. kole posunul na deváté místo.

Klíčový moment přišel ve 22. okruhu, kdy havaroval Australan Jack Doohan, který v té době jezdil pátý. Na trať vyjel safety car a toho využilo osm pilotů (včetně Staňka), kteří do té doby nestavěli a vrátili se na stejné pozici, jelikož pitstop pod zpomalovacím vozidlem je výhodnější.

Následně byl závod přerušen, neboť Doohanův monopost začal hořet. Po restartu jel Staněk osmý a do konce závodu si díky penalizaci jednoho ze soupeřů ještě o příčku polepšil.

Připsal si tak šest mistrovských bodů a po řadě smolných startů se rodákovi z Valašského Meziříčí povedl vskutku husarský kousek, když si z posledního místa dojel pro body. Další bude moct získat už příští víkend, kdy šampionát F2 pokračuje na jeho oblíbeném okruhu v Barceloně.