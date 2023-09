Bodový zisk ze sprintu nevylepšil. Český pilot Roman Staněk obsadil v hlavním závodě šampionátu formule 2 v italské Monze desáté místo, v sobotu byl osmý. V neděli startoval po životní páteční kvalifikaci ze třetí pozice na roštu. Jezdec stáje Trident poprvé v sezoně bodoval v obou víkendových závodech.

Roman Staněk bodoval v Monze v obou závodech | Foto: Se svolením Joan Codina/FotoFormulak.com

„Musím říct, že nemáme úplně nejrychlejší auto na rovinkách, což je v Monze dost velký problém,“ říkal devatenáctiletý Staněk po sobotním závodě.

K zisku titulu se před závěrečnou zastávkou seriálu výrazně přiblížil Théo Pourchaire. Francouzský lídr průběžného pořadí dojel po startu z pole position třetí. Jeho hlavní rival Dán Frederik Vesti, jenž po výhře ve sprintu ztrácel jen osm bodů závod nedokončil po nehodě v prvním kole.

Karambol způsobil Staněk, dostal za něj pětisekundovou penalizaci a na trať musel safety car. „V Monze vždy nájezd do první zatáčky hrozí kolizí. Je tam spoustu aut, které najíždí vedle sebe do šikany. Kontakt s Vestim byl za mě závodní incident,” okomentoval Staněk dění po startu.

Po šestém bodovaném umístění v sezoně je Čech na 18. místě se ziskem 15 bodů. Nejlepší výsledek zaznamenal pátou příčkou v červencovém sprintu ve Spielbergu. V Monaku předtím vybojoval v hlavním závodě sedmé místo, dvakrát byl osmý ve sprintu a devátou příčku obsadil v závodě ve Spa.

Chaotický závod v Monze, v němž musel na trať vyjet pětkrát safety car, vyhrál Vestiho týmový kolega Brit Oliver Bearman. Staňka o lepší výsledek připravila zastávka v boxech, která se mechanikům italské stáje Trident vůbec nepovedla.

„Ztratili jsme tam asi sedm nebo osm pozic. To je ohromná škoda,” uvedl zklamaně Staněk. „Byl to klíčový moment Romanova závodu. Kdyby se nám zastávka v boxech povedla, byli bychom stále nahoře. Pitstop byl asi o pět vteřin horší než by měl být,” konstatoval inženýr týmu Trident Carlo Ruffo.

„Bod po startu ze třetí pozice pro mě není něco, z čeho mám radost. V závodě musel každý vidět, že na rovinkách to jelo těm nejlepším lépe než mě. S tím se bohužel potýkáme celý rok,” dodal Staněk k závodu.