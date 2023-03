Roman Staněk byl kvalifikaci F2 devátý. Do sprintu ale startuje z druhé pozice

„Start jsem měl dobrý, ale při přeřazení na dvojku mi to přestalo jet. A aby toho nebylo málo, tak mi první tři kola optimálně nefungovaly brzdy. Proto došlo k velkému probrzdění a pak už to bylo těžké,“ líčil v tiskové zprávě.

Konec ve čtvrté zatáčce

„Musel jsem jet, co to šlo, a protože se na mě soupeři tlačili, gumy byly ke konci úplně hotové. Mohu být rád, že jsem dojel,“ okomentoval své vystoupení rodák z Valašského Meziříčí.

Úvod nedělního klání vypadal nadějně. Po startu z devátého místa získal devatenáctiletý mladík několik pozic. Do čtvrté zatáčky už vjížděl na pátém místě a pokoušel se dostat před Francouze Martinse. Ten však ztratil kontrolu nad svým vozem a z boku do Staňka najel. Čech s poškozeným monopostem musel vyjet až do kačírku a tam vůz odstavil. Hromadná kolize znamenala konec i pro další dva piloty.

Zvítězil loňský vicemistr formule 2 Francouz Pourchaire před vítězem sprintu Boschungem ze Švýcarska. Seriál bude pokračovat už za dva týdny v Saudské Arábii.