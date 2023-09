Český pilot Roman Staněk stále neví, zda bude z finančních důvodů i v příští sezóně dál závodit v šampionátu formule 2. Na jednu sezonu má rozpočet okolo 60 milionů korun, a to je podobné částce, jakou mají i některé prvoligové fotbalové kluby v Česku.

Roman Staněk | Foto: se svolením Joan Codina/FotoFormulak.com

„Platíme úplně za všechno. Největší část peněz jde na to, abych vůbec mohl za nějaký tým jezdit. Dále se platí za cestování, hotely nebo i za poškození vozu. Dokonce ani nezáleží na tom, zda do někoho narazím já, nebo někdo narazí do mě,“ zmínil Roman Staněk finanční stránku svého závodění.

„Opravdu mě na motorsportu tahle jeho stránka štve a je ohromně těžké na to peníze sehnat. Moje kariéra stála otce dodnes asi 300 milionů korun,” prozradil devatenáctiletý rodák z Valašského meziříčí.

Nyní mu budou moci přispět i jeho fanoušci. Staněk na novém webu založil crowdfundingovou kampaň. Na všechny přispěvatele čeká hodnotný dárek. Každý, kdo přispěje, bude zařazen do slosování o exkluzivní ceny z letošní sezony a také o možnost navštívit závody příští rok.

Pojede v listopadu do Abú Dhabí?

„Hodně fanoušků mi psalo a říkalo, že by mi rádi nějak pomohli, tak jsme s mým týmem vytvořili web, kde to půjde. Každý, kdo mi pomůže, dostane malé poděkování a bude mít šanci získat některou z cen. Kdo by mě tedy chtěl podpořit, může navštívit web roman-stanek.com,” uvedl.

Zdroj: se svolením Romana Staňka

Další letošní závod by měl jediný Čech v doprovodných sériích slavné formule 1 jet na konci listopadu v Abú Zabí, který bude 25. a 26. 11. finálovým vyvrcholením sezony F2. I tam však je prozatím jeho účast z finančních důvodů ohrožena.

„Doufám, že to vyjde, protože bych si věřil na dobrý výsledek. Minule v Monze se mi konečně povedlo třetí místo v kvalifikaci a myslím, že bych tam na něj navázal. Je tam vlastně jen jedno místo, kde se dá předjíždět, takže když se dobře kvalifikuju, měl bych šanci to udržet. Tak snad do Abú Zabí pojedu,” přál si držitel Zlatého volantu za rok 2022 v kategorii okruhy a vrchy.