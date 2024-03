Dočkal se. Český pilot formule 2 Roman Staněk dojel ve sprintovém závodě na městském okruhu v Melbourne na druhém místě a v tomto šampionátu se poprvé dostal do první trojice. Po závodě však komisaři vítězného Francouze Isacka Hadjara penalizovali, a tak byla česká radost ještě větší.

Závodník ve formuli 2 Roman Staněk | Foto: Joan Codin/FotoFormulak.com

Staňkovým maximem bylo dosud loňské páté ze sprintu v Rakousku. V páteční kvalifikaci dojel desátý, ale díky pravidlu o přehození postavení nejlepších deseti na startovní roštu, měl vlastně výhodu pole position. Dvacetiletý mladíček sice krátce po startu klesl na druhé místo, když se před něj dostal Hadjar, ale „stříbrnou“ příčku si v dalším průběhu závodu uhájil.

A jezdec italské stáje Trident se měl co ohánět, aby se v popředí udržel. Nejdřív měl štěstí, že se nezapletl do kolize, která vznikla tím, jak se Hadjar tvrdě tlačil dopředu. Došlo ke kontaktu s jedním soupeřem, který narazil do dalšího. To se odehrávala těsně za zádí Staňkova monopostu.

Na dráhu vyjel zpomalovací vůz a kroužil před závodníky až do šestého kola. Staněk pak za sebou táhl skupinu vozů, jejichž piloti usilovali o jeho skalp. Rodákovi z Valašského Meziříčí pak pomohl další karambol a výjezd safety caru. Jednalo se o havárii, po níž musel odstoupit Staňkův týmový kolega Richard Verschoor z Nizozemska.

Sen o F1 pokračuje. Staněk zůstává ve formuli 2, plánuje útočit na přední příčky

Po uklidnění situace mířil Hadjar za vítězstvím, Staněk však musel čelit dalším útokům dravců za svými zády. Nejdřív ho ohrožoval Ind Kush Maini, později se na třetí místo protlačil Nor Dennis Hauger.

Desetivteřinová penalizace

Po závodě se však řešil Hadjarův kontroverzní přejížděcí manévr krátce po startu a Francouz za něj nakonec dostal desetivteřinovou penalizaci. Klesl tak na šesté místo a první české vítězství ve formuli 2 bylo na světě.

Hlavní závod F2 se v Melbourne pojede v neděli v časných ranních hodinách středoevropského času. Staněk do něj nastoupí z desáté pozice.