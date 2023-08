V kvalifikaci formule 2 na nizozemském okruhu Zandvoort bojoval pilot Roman Staněk o pole position do nedělního hlavního závodu. Nehoda týmového kolegy však jediného Čecha připravila o start z první řady. Nakonec po několika červených vlajkách odstartuje do obou víkendových závodů až z 20. místa.

Roman Staněk na okruhu Zandvoort | Foto: Joan Codina/FotoFormulak.com

V dopoledním tréninku Roman Staněk skončil 21. a nebyl vůbec spokojený se svým výkonem ani se svým monopostem. „Udělal jsem tam nějaké chyby a auto není dobré. Ta ztráta na prvního je hrůzostrašná. V kvalifikaci mě čeká těžká práce,“ uvedl po tréninku.

Nejdřív rozpaky a pak malá náplast. Autu stále chybí rychlost, říká Staněk

Kvalifikace začala s jemným zpožděním a po prvních pokusech v kvalifikaci byl nováček týmu Trident osmnáctý. Potom byla kvalifikace dvakrát přerušena, protože nejprve svůj vůz odstavil Jehan Daruvala a poté ve štěrku uvíznul Juan Manuel Correa.

Tři červené vlajky v jedné kvalifikaci

Čtyři minuty před koncem kvalifikace se monoposty vrátily na trať a jediný český pilot v doprovodných sériích formule 1 měl rozjeté skvělé kolo.

V prvním sektoru byl nejrychlejší ze všech, ale toto kolo nedokončil, protože po nehodě jeho týmového kolegy, Francouze Clémenta Novalaka, byly opět vyvěšeny červené vlajky. Kvalifikace tak byla předčasně ukončena a Staněk skončil dvacátý.

„Strašné… Tři červené vlajky v jedné kvalifikaci. K tomu není co dodat. Moc mě to štve, protože auto bylo oproti tréninku lepší a v posledním kole jsem byl opravdu rychlý. Navíc inženýr říkal, že bych po něm možná stihnul ještě jedno, což by byla velká výhoda oproti ostatním. Nedá se nic dělat. Budu bojovat a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Staněk po kvalifikaci.

Tu ovládl Američan Jak Crawford a Staněk na něj ztratil 0,800 vteřiny.

Sprint je na programu v sobotu v 13:15 a hlavní závod je naplánován na neděli v 10:00.