Poslední závod sezony mistrovství světa silničních motocyklů se nesl ve znamení rozlučky s dvaačtyřicetiletým Rossim, kterou na vyprodaných tribunách sledovalo 76 tisíc fanoušků.

Rossi v šampionátu strávil 26 let a vyhrál 115 Velkých cen a ve 235 závodech se umístil na stupních vítězů. První titul získal v roce 1997 v kategorii do 125 ccm, další přidal v roce 1999 ve třídě do 250 ccm a MotoGP kraloval v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009.

Rossi - přezdívaný Doktor - však z MotoGP neodchází úplně. V nadcházející sezoně bude v královské třídě šéfovat svému týmu, za který budou závodit jeho nevlastní bratr Luca Marini a Marco Bezzecchi.

Salač těsně pod stupni vítězů

Český jezdec Filip Salač zakončil sezonu pátým místem v závodě Moto3 a připsal si druhý nejlepší výsledek sezony i kariéry.

Čtvrté místo je pro českého jezdce, jenž v konečném pořadí obsadil 16. příčku, druhým nejlepším výsledkem v sezoně i v kariéře. Lepší byl jen v květnové Velké ceně Francie, kde skončil druhý.

"Nemyslel jsem si, že po long lapu ještě stihnu dojet první skupinku, ale povedlo se a je z toho čtvrté místo. Zhodnotil bych, že to byl nejlepší závod kariéry. Bedna v Le Mans byla za mokra, ne za úplně ideálních podmínek. Moc mě těší, jak to dopadlo, i když od pódia chyběl kousek, stačilo by ještě jedno kolo," prohlásil Salač.