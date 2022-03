Ruský gymnasta šokoval. Dres si „vylepšil“ písmenem Z, stál vedle Ukrajince

Ovšem pokud jde o pomyslnou knihu s nejbizarnějšími reakcemi Rusů na válku na Ukrajině, zaslouží si Mazepin přinejmenším čestnou zmínku. Tento třiadvacetiletý rodák z Moskvy totiž kvůli krvavé invazi své země k sousedům dostal padáka ze stáje Haas, což považuje za křivdu. Nikita nelenil a rozhodl se aktivně bránit proti „západní demagogii“.

„Copak do sportu nepatří neutralita?“ ptal se Mazepin naléhavě během on-line tiskové konference, na níž oznámil založení nadace pro všechny sportovce, kterým bylo zakázáno závodit „jen kvůli tomu, jaký mají pas“. Podle blonďatého ruského pilota F1 patří politické názory sportovců do soukromí, ne na veřejné fórum.

„Copak za to má být sportovec trestán? Chceme, aby se sport stal jen dalším prostorem pro protesty a politické debaty? Všichni známe případy, jako byla olympiáda v roce 1980, kdy generace sportovců přišla o svůj sen předvést se na hrách kvůli tomu, že některé země bojkotovaly jinou zemi,“ připomněl Mazepin moskevskou olympiádu a neúčast západních výprav. Bojkot následujících her v Los Angeles pro změnu ze strany východního bloku přešel mlčením.

Peníze od vlivného tatínka

Potíž je v tom, že ve světle hrozivých událostí na Ukrajině, za které nese Rusko jasnou odpovědnost, působí Mazepinovy starosti a stížnosti poněkud mimozemšťansky. Zatímco denně umírají nevinní lidé, bohatý ruský závodník připomíná rozmazlené dítě, kterému náhle vzali oblíbenou hračku.

A do jisté míry to tak i je. Mazepin by se nikdy nedostal až do formule 1, nebýt peněz jeho otce Dmitrije. Tento vlivný oligarcha je šéfem koncernu Uralchem, jednoho z největších ruských výrobců hnojiv. Nejdřív se pokoušel vydobýt pro synka místo v F1 jednoduše tak, že koupí stáj Force India, ovšem předběhl ho Lawrence Stroll, jiný otec-miliardář.

Mazepin senior tak nalil dostatek peněz do týmu Haas, v jehož barvách Nikita odjel loňskou sezonu. Jistě, jeho vůz nebyl moc konkurenceschopný, ruský mladík však několikrát ukázal, že jezdecky na nejvyšší úroveň prostě nestačí.

Zdroj: Youtube

Kvůli častému točení se v divokých hodinách dostal posměšnou přezdívku „MazeSpin“ a stal se terčem mnoha vtípků. Připomeňme třeba fotku luxusní jachty napíchnuté na útesu, doprovázenou textem „Mazepin dorazil do Monaka“.

Soupeři z jeho nevyzpytatelných veletočů nebyli nadšeni. „Když se k němu blížím, mám se o dvě stě procent víc na pozoru než u ostatních jezdců,“ poznamenal například Esteban Ocon.

Naštvaný Clarkson

Už proto budí jeho poslední výroky rozpaky i odpor, protože Mazepin všeobecně platí za produkt protekce a zákulisních tlaků. Celkem jednoznačně se vyjádřil třeba Jeremy Clarkson, slavný moderátor motoristických pořadů. „Ty zasr… retarde. Běž závodit sám do Ruska. I tak bys prohrál,“ napsal na Twitteru prostořeký Brit.

Nikita Mazepin. You fucking retard. Go and race in Russia on your own. You’d still lose. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) February 24, 2022

Mazepin to vidí jinak a chce se proti vyhazovu od Haasu bránit právní cestou. Sponzorské peníze od otcovy firmy mezitím použije na financování své nadace pro „postižené“ sportovce. Válku na Ukrajině během své tiskovky nijak nekomentoval, jen se vyjádřil, že jde o „bolestné období“ pro všechny.

„Ti, kteří se tady nenarodili nebo tady nežijí, vidí jen část problému. My z Ruska nebo Ukrajiny vnímáme mnohem víc úrovní,“ vzorově se vykroutil z otázky na Putinovu agresi.