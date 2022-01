„Je to naše první Rallye Dakar. Přistupujeme k ní s velkým respektem. Jedná se o vytrvalostní test v nejnáročnějších podmínkách,“ uvedl v tiskové zprávě Julius Seebach, muž, který je v Audi zodpovědný za motorsport.

Hvězdná sestava

Na Dakar tak vyrazily závodní speciály Audi RS Q e-tron. Monstra, jak se futuristickým černým vozům přezdívá, mají na každou nápravu jeden elektromotor. Dvoutýdenní klání by však jejich baterie neutáhly.

Proto jsou auta vybavená generátorovým benzinovým motorem, jehož úkolem je dobíjení akumulátoru. Pohon ještě doplňuje rekuperace energie z brzdění. Zvuk připomíná hvízdání.

Při angažování hvězdné sestavy se nešetřilo. První vůz řídí legendární Francouz Stéphane Peterhansel, který vyhrál Dakar čtrnáctkrát. I do druhého audi usedá velký mistr: Španěl Carlos Sainz ovládl nelítostnou bitvu v dunách třikrát a dvakrát se stal šampionem v klasické rallye. Ani třetí pilot není do počtu. Švéd Mattias Ekström se pyšní dvěma triumfy ze šampionátu DTM a titulem z rallycrossového mistrovství světa.

Na vavříny si však budou muset „elektrikáři“ ještě počkat. V průběžném pořadí docela ztrácejí, ale už posbírali dílčí úspěchy. Sainz vyhrál třetí etapu, v osmé slavil Ekström před Peterhanselem.

A kdo ví? Třeba za rok vychytají „mouchy“ a všechno bude jinak. Zdá se, že nová éra Dakaru je tu.

Ekologická budoucnost Dakaru

Zdá se, že u motorek není elektromobilita ještě tak daleko. „Zatím o žádných konkrétních krocích nevíme. Nedokážu si představit, že bychom v následujících letech závodili na elektrických motorkách,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion-Moto Racing Group.

Jezdci v jeho stáje Martin Michek a Milan Engel si pochvalují přítomnost se spalovacími motory. Oba jsou odkojení benzínem a milují zvuk motorky. Moc dobře však vědí, že se čím dál víc začíná hovořit o ekologické budoucnosti Dakaru.

„Změnám se nebráním, sám s elektromobilem jezdím,“ poznamenal Michek. „Zrovna v motokrosu se v prosinci představila plně elektrická motorka. V plánu je dokonce samostatný tovární tým s touto technologií,“ pokračoval Jihočech.

Místo čerpání benzinu se budou měnit baterie

„Obdivuji technologické novinky, vždycky mě to zajímá. Sice se mi to úplně nelíbí, ale kdyby v tom taková firma jako je Audi neviděla potenciál, přece by nepostavila elektromobil,“ přemítal.

Jak by tedy mohla vypadat budoucnost elektromotocyklů na Dakaru? Na tankovačkách nebudou benzínová čerpadla, ale servisy, v nichž se vymění baterie… „Myslím, že něco takového už nezažiju. Už to nebude pravý Dakar. Na elektrických motorkách se totiž nemá skoro co rozbít. Maximálně baterky nebo kola,“ tvrdil Engel.

„Je to hudba budoucnosti, ale vize tam je,“ připustil Krajčovič. „Jenže spalovací motory se budou těžko nahrazovat. Nic nenasvědčuje, že bychom se tím směrem měli brzo vydat.“