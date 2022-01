„Do kategorie přibyli kvalitní jezdci. Někteří přešli ze čtyřkolek a mají značné zkušenosti s navigací,“ začal své vyprávění čtyřiašedesátiletý původně motocyklový jezdec, který na Rallye Dakar slavil největší úspěchy v kategorii čtyřkolek, kterou pětkrát vyhrál.

Stejná taktika se neosvědčila

„Začali jsme trochu vlažněji. I proto, že zkraje nebyla náročnost etap tak velká. Dakar ale v závěru obrovsky vygradoval náročnými pasážemi. To se pořadatelům povedlo,“ chválil Macháček. Umí ale být i kritický.

Problémem Saúdské Arábie je to, že je tam brzy tma. „Některé posádky dojíždějí za neregulérních podmínek. A to vznikne hned po prologu, kdy určitý počet závodníků získá privilegium a může startovat mezi prvními. Ostatní je pak už těžko mohou dohnat,“ krčil rameny veterán, který před rokem dojel v lehkých prototypech první.

„S Pavlem jsme zvolili stejnou taktiku jako před rokem, ovšem konkurence poskočila dopředu. Proti nám stáli vyspělí jezdci. Nejeli jsme pomalu, ale nechtěli jsme ani zbytečně riskovat. Úplně nám to nevycházelo, ale přece jen jsme se po krůčcích posouvali dopředu,“ popisoval.

„Nebýt jedenácté etapy, kdy nás postihly největší technické závady a zůstali jsme viset v poušti, mluvilo by se mi veseleji,“ poznamenal chlapík z Konopáče u Heřmanova Městce. „S kardankou nás to potkalo ještě před polovinou čtyřistakilometrového úseku. Dokázali jsme to vyřešit a pokračovali volnějším tempem, ale i tak další jízdu nevydržely poloosy…“

Podílel se na úspěšném projektu

Ostřílený pilot ale také dokáže přiznat chybu. „Talismany z předchozího ročníku jsme měli znovu s sebou. Už ale asi neměly tu správnou sílu. Nejspíš se vyčerpaly v roce 2021, a na letošek už jsme neměli štěstí,“ zubil se.

Když se ohlíží za tříletým působením v barvách stáje Buggyra, považuje projekt včetně akademie za úspěšný. Zároveň však připouští, že se tentokrát možná nechal ukolébat loňským prvenstvím.

„Přijeli jsme bojovat o první pětku, jenže takových nás tam bylo víc. Potvrdilo se, že na Dakaru se v průběhu jedné etapy dokáže všechno obrátit naruby. Dojeli jsme, ale moc se nám to nepovedlo. S výsledkem nejsem spokojený. To k tomu ale patří. Vždycky jsem říkal, že právě takový je Dakar,“ uzavírá.