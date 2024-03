V čem se změnila příprava?

Přestěhoval jsem se do Barcelony a připravuju se pod vedením trenéra, který v minulosti působil u bývalého šampiona Jorge Lorenza. Jedná se o velkou změnu v kariéře i v životě. Už se nemohu dočkat až šampionát začne.

V čem je pro vás Barcelona ještě výhodná?

Proti Česku je tam přece jen teplíčko (usmívá se)… Ve Španělsku jsou v zimě nesrovnatelně příznivější podmínky na trénink. Od půlky ledna do půlky února jsem jezdil ve Valencii, abych se dostal do rychlosti. Důležité bylo, aby si v prosinci operovaná pravá ruka zvykla na pohyby při jízdě.

Salač jde do nové sezony po boku vicemistra. Letos to bylo nahoru, dolů, říká

Předloktí je tedy už v pořádku?

Ke konci minulé sezony mě ruka dost limitovala. Po operaci je to mnohem lepší, ale ještě ne perfektní. Pořád rehabilituju, chodím na fyzio a na procvičování mám doma speciální přístroj, který má svaly uvolnit. Problém je v tom, že nejsou dostatečně protažené. Jsou totiž nalepené na kosti, a to znamená, že se hůř prokrvují a cit v ruce není optimální. To je nyní jeden z mých nejdůležitějších úkolů, ale chce to svůj čas.

Zvolil jste Španělsko jako domov i proto, že je to země závodům silničních motocyklů zaslíbená?

Mělo to svou váhu. Ve Španělsku sídlí promotér šampionátu Dorna a konají se tam čtyři závody šampionátu (Jerez, Barcelona, Alcaniz a Valencie-pozn.red.). Další se jede v sousedním Portugalsku a na cestování k ostatním velkým cenám je poloha Barcelony výhodnější než Praha. Je tam větší letiště a je možné využít charterové lety pro zaměstnance Dorny, což ušetří spoustu času. Navíc mám v Barceloně veškeré zázemí. Většinu času tam se mnou bude přítelkyně Markéta.

Potřebuje nabrat sebevědomí

Nově jste členem belgického týmu, jak na vás zapůsobil?

Má mezinárodní složení. Mým parťákem je italský vicemistr světa Tony Arbolino, ve stáji působí jeho krajané, Francouzi, Britové i Španělé. Je taková smíšenina, ale všechno funguje naprosto skvěle. Spolupráce se všemi je jedna radost.

Dál budete usedat na motocykl Kalex. V čem se liší od loňského modelu a byly změny znát při zimních testech?

Motorka je v podstatě stejná. Má však novou evoluci rámu, jiné brzdy a elektroniku a s novými pneumatikami Pirelli je celkově jinak nastavená. Odlišná je i moje pozice na motocyklu. Bude to znít divně, ale oproti minulosti to je velký rozdíl. Přijde mi to jako, že mám jinou motorku. Pochopitelně se s ní zatím sžívám.

Pešek posouvá motorkáře mezi elitu. Zázrak, říká o startu mladíků ve Valencii

Máte před sebou specifický závod v Kataru za soumraku a pod světly reflektorů. Vyhovuje vám okruh Losail?

Mám to tam rád, ale také mě tam potkala smůla a nedojel jsem do cíle. Okruh mi sedí. Je kvalitně osvětlený, oči se dobře přizpůsobí a v adrenalinu si člověk ani neuvědomí, že jede v jiných světelných podmínkách.

I když je to před prvním závodem s novým týmem trochu ošemetné, dá se vyřknout nějaká prognóza před nadcházející sezonou?

Uvidíme. (usmívá se) Moudřejší budu v neděli večer v cíli, ale zatím jsem spokojený. Závodní tempo není vůbec špatné, takže ambice budu mít stejné jako loni, ale nechci na sebe moc tlačit. Po nevydařené druhé půlce minulé sezony potřebuju nabrat sebevědomí. Pak věřím, že přijdou dobré výsledky. A doufám, že i pódium.