Šampionát kubatury Moto2 začal na jaře na výbornou. Motocyklový závodník Filip Salač si v pátém podniku v Le Mans dojel pro druhé místo a v celkovém pořadí se vyšvihl na čtvrtou příčku. Fanoušci byli nadšení. Těšili se na další bodové hody, ale jezdec týmu Gresini Racing se v dalších závodech začal vytrácet.

Filip Salač | Foto: Se svolením Gresini Racing

Závěr mistrovství světa, v němž bodoval jen v jednom z posledních šesti závodů, mu nevyšel. Na konci mistrovství světa měl na kontě 110 bodů a ocitl na jedenácté příčce.

„Zkraje to vypadalo nadějně. Později se nám bohužel nedařilo tak, jak jsme si představovali. Na motorce se objevovalo spousta technických problémů, ale chyby přišly i z mé strany. Ovšem nebylo to jen mým přičiněním, že jsem formu od půlky sezony nedokázal udržet. Bylo to takové nahoru, dolů,“ ohlédl se za uplynulým obdobím rodák z Mladé Boleslavi.

Přesto najde i pozitiva během druhého roku, kdy jezdil v barvách stáje Gresini Racing. „Získal jsem nejvíc bodů a také jsem se umístil nejlíp v šampionátu. Body jsou pěkný, ale mohlo jich být mnohem víc. Nicméně je to moje nejlepší sezona v kariéře, nasbíral jsem hodně zkušeností, na druhou stranu to bylo dost psychicky náročné,“ poznamenal dvaadvacetiletý závodník.

Motorka od Marc VDS byla o něčem jiném

V červenci se domluvil na novém angažmá a od příští sezony bude startovat na motocyklu Kalex belgického týmu Marc VDS, který má ve znaku kočkovitou šelmu. K prvnímu kontaktu došlo při testech po posledním závodu světového šampionátu ve Valencii.

„Byl jsem hodně spokojený. Motorka mě překvapila, protože je uvozovkách stejná jako ta, na níž jsem dosud jezdil v Gresini, ale pocity na stroji od Marc VDS jsem měl během tří tréninků mnohem lepší,“ pokračoval jediný český zástupce v nejprestižnějším motocyklovém šampionátu.

Klymčiw pojede Dakar pro Paraple. Když to klapne, bude to největší výhra, míní

Podle něj bylo škoda, že se v listopadu testovalo jen jeden den. „Proto nedošlo na zkoušku rychlého kola. Času nebylo tolik a nechtěl jsem udělat zbytečnou chybu. Spíš se na nových pneumatikách najížděly kilometry a seznamoval jsem se s novým prostředím. Všechno bylo pozitivní, tým fungoval naprosto profesionálně,“ pochvaloval Salač, který pak s Marc VDS testoval ještě jednou, ale jezdilo se pouze na privátních motorkách.

Jeho týmovým kolegou bude vicemistr světa Ital Tony Arbolino. „Budu mít vedle sebe rychlého parťáka. Jsem za to rád, protože konečně budu mít možnost od někoho pochytit týmová data. To by se hodilo, dosud jsem byl vždy rychlejší než stájový spolujezdec. Mělo by mě to posunout dopředu,“ zmínil.

Operace pravého předloktí dopadla výborně

Do nové sezony Filip Salač vstoupí zdravotně fit. „Na začátku prosince jsem byl na Klinice Dr. Pírka na operaci s pravým předloktím, které mě v sezoně zlobilo. Chirurgický zákrok provedl pan doktor Kebrle a jsem moc rád, že to dopadlo výborně. Dávám se do kupy, ale ještě nějaký čas nemohu na motorku. Na druhou stranu po dlouhé době odpočívám a trávím čas s rodinou,“ povídal.

Pešek posouvá motorkáře mezi elitu. Zázrak, říká o startu mladíků ve Valencii

V novém roce začne pravačku lehce zatěžovat a v polovině ledna se vydá trénovat do Španělska. Jako vždy se tam bude v příznivých klimatických podmínkách připravovat na několika okruzích poblíž Valencie. K dalšímu kontaktu s Marc VDS dojde až v únoru, kdy přijde na řadu testování v Jerezu.

„Moc se na příští rok těším. Budu stát nohama na zemi, ale rád bych začal tak jako v uplynulé sezoně a pak se postupně zlepšoval. Nebudu si dávat nějaké přehnané cíle. Na titul v první sezoně u Marc VDS nemyslím, ale mám dobrou šanci na celkové pěkné umístění,“ dodal s úsměvem.