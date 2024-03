V Kataru se trápil. Kvůli bolavému pravému předloktí, které Filipu Salačovi operovali v prosinci v Česku, nebyl jediný tuzemský motorkář v jednostopém šampionátu schopný předvést plnohodnotný výkon. Cílem projel v úvodním podniku mistrovství světa silničních motocyklů na okruhu v Losailu až na jednadvacátém místě. Hned po nedělním závodě říkal, že ho nejspíš čeká další operace.

Filip Salač po operaci na nemocničním lůžku | Foto: se svolením ELF Marc VDS Racing

Tu jezdec špičkového Elf Marc VDS Racing Teamu ve čtvrtek úspěšně absolvoval. Operoval ho tým pod vedením doktora Xaviera Mira z nemocnice Universitari Dexeus v Barceloně. Šlo o to, aby se u Salače vyřešil problém s takzvaným syndromem arm pump.

Mir, který je specialistou na operace horních končetin a stará se o zranění celé plejády motocyklových jezdců, případ dvaadvacetiletého jezdce konzultoval s lékařským ředitelem MotoGP doktorem Angelem Chartrem. Společně usoudili, že nejlepším krokem bude provést druhý zákrok.

„Během zimy jsem byl na operaci, abych se pokusil vyřešit problémy s předloktím, ale jakmile jsem začal před sezonou znovu jezdit, problém se bohužel vrátil. Bolest mi velmi ztěžovala jízdu, a tak musela přijít druhá operace,“ vzkázal z nemocnice Salač.

Neprožívá lehké období

Pro něj to znamená, že příští víkend nebude moct nastoupit do Velké ceny Portugalska. „Samozřejmě mě mrzí, že nemohu startovat v Algarve, ale operace byla správným řešením,“ pokračoval. „Mám to za sebou. Zákrok byl důkladnější než ten loňský. Všechno proběhlo bez komplikací, cítím se dobře, ruka mě skoro nebolí.“

Salač má nyní o to větší chuť na sobě ještě víc pracovat. „Není to pro mě úplně lehké období, ale musím se rychle zotavit, abych se mohl co nejdříve vrátit na trať a podávat výkony na nejvyšší úrovni,“ připomněl závodník, který do belgické stáje Elf Marc VDS Racing přišel před touto sezonou.

„Děkuji všem za pochopení a podporu. Moc si toho vážím. Závodit chci za měsíc v Austinu,“ dodal mladoboleslavský rodák s tím, že k návratu do seriálu by mělo dojít při třetím podniku MS v Texasu.