„Byl to dobrý rok. Samozřejmě se to pohybovalo nahoru dolu, ale i tak jsem posbíral spoustu zkušeností. Povedlo se mi zajet lepší výsledky, než jsem očekával. První polovina sezony byla těžká. Nemohl jsem tomu přijít na chuť, ale po červnové Velké ceně Nizozemska v Assenu, se to začalo lepšit,“ ohlédl se za uplynulými měsíci dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi.

Můžete vysvětlit výraz, že jste tomu nemohl přijít na chuť?

Byl jsem v Moto2 nováčkem. A a ten, aby se co nejlépe adaptoval, musí najíždět spoustu kilometrů. Při tom nejlépe pozná limity motorky. Pro mě to bylo těžké v tom, že když už jsem ho našel a chvilku se na něm držel, tak jsem upadl. Musel jsem ho znovu hledat a čím víc pádů mě potkalo, tím jsem motorce méně věřil. Zlom přišel až v Assenu.

Čím to podle vás bylo?

Neměl jsem z motorky dobrý feeling. Nebyl jsem schopný jet rychle, aniž bych se na to cítil. Z toho pramenily slabší tréninkové časy, horší výsledky v kvalifikacích i v závodech.

Zmínil jste pády, ale váženější zranění jste neutrpěl a nemusel vynechat žádný závod…

Pár pádů tam bylo. Už po prvním závodě v Kataru jsem měl lehký otřes mozku a byl celý dobitý. V Misanu do mě jeden ze soupeřů naletěl a byl z toho zase otřes mozku a naštípnutý palec na ruce. Ke konci sezony jsem si v Malajsii zase na levačce poškodil kloubní pouzdro prsteníčku a zároveň pochroumal zápěstí. Byla tam i naražená žebra, ale jinak to byla poměrně zdravá sezona. (usmívá se)

Jak jste vnímal, že jste za druhé místo v deštivém závodě v Thajsku bral poloviční body?

K plným bodům chybělo myslím odjet dvě kola. Závod byl kvůli nepřízni počasí předčasně ukončen, ale je mi to jedno. Nejel jsem kvůli bodovému zisku. Když se mě někdo zeptá, jestli to beru jako poloviční druhé místo, tak odpovídám, že vůbec. Spíš mě mrzí chyba v poslední zatáčce, která mě stála vítězství.

Věděl jste, že už jedete do cíle?

Právě že ne. Kdybych měl informaci, že jsme v posledním kole, tak si to pohlídám. Ale stalo se, a nic s tím nenadělám. Každopádně je to můj nejlepší výsledek kariéry (loni byl druhý i ve VC Francie v kubatuře Moto3 – pozn.aut.) a nemrzí mě, že za to byly půlené body. Na to se historie neptá. V mém prvním roce v Moto2 asi nikdo nepočítal, že se dostanu na pódium. Jsem za to hrozně rád.

Jak moc vám déšť jízdu na okruhu v Buriramu znepříjemňoval?

Závodili jsme tam bohužel v době, kdy v jihovýchodní Asii často prší. Na trati bylo několik centimetrů vody a jízda je v takových podmínkách šíleně nebezpečná. V rychlosti jsme chytali velké aquaplaningy. Bylo těžké ustát, aby člověk nespadl, a na rovince se pak zároveň pokusit získat o co největší rychlost, i když se nedalo jet na plný plyn. Zadní kolo se ve dvěstěpadesáti kilometrech za hodinu protáčelo a dostávali jsme smyky.

Jaká byla viditelnost?

Pršelo tak hustě, že mi voda natekla do přilby a skoro nebylo vidět… Všichni jezdci se shodli, že nic takového nezažili. Složité to bylo i v tom, že když jsme najeli na startovní grid, začaly se narychlo nasazovat mokré gumy místo suchých. Jenže suché nastavení už předělat nešlo. To znamená, že motorka byla hodně tvrdá a nebyla připravená na vodu. O to těžší bylo nespadnout.

Prosadil jste se v dešti. Dá se o vás tak říct, že jste jezdec do mokra?

Voda mě baví a jak se říká, na vodě se pozná pilot. (směje se) Věděl jsem, že na mokru mám šanci na lepší výsledek než na suchu. Po startu ze čtvrté řady jsem šel už krátce po startu dopředu. V šestém kole jsem se ujal vedení, ale v devátém mě předjel Ital Arbolino. Krátce nato traťoví komisaři vyvěsili červené vlajky a závod přerušili.

Na co je potřeba při jízdě na mokru dávat největší pozor?

V dešti nerozhoduje jen nastavení motorky, ale i jezdecký cit. Člověk musí vědět, co si v daném okamžiku může dovolit. V dešti to hodně klouže a podmínky se mění v každém kole. Jakákoliv chybička může skončit pádem.

Získal jste zkušenosti a poznal, jak to vypadá na pódiu. Co vás čeká v příští sezoně?

Moc se toho pro nezmění. Zůstávám v týmu Gresini Racing a budu jezdit na stejné motorce. V zimě pojedu trénovat do Španělska a na Floridu a každý den se budu připravovat na příští sezonu. První závod se pojede až na konci března, takže bude na všechno víc času. Hlavně budu mít ze všech okruhů z letoška poznatky a nepřijedu tam jako slepec. Už se další sezonu moc těším.