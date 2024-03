Předstartovní optimismus se rozplynul jak pára nad hrncem. Filip Salač si takhle své premiérové vystoupení v elitní stáji ELF Marc VDS Racing nepředstavoval. Bohužel se projevilo, že pravé předloktí není po prosincové operaci ještě natolik v pořádku, aby mohl držet krok s konkurencí.

Filip Salač při předsezónním testování s týmem ELF Marc VDS Racing | Foto: se svolením Filipa Salače

Výsledkem při prvním dílu mistrovství světa silničních motocyklů v Kataru bylo až 21. místo a český jezdec tak v kubatuře Moto2 zůstal daleko za bodovanou patnáctkou. „Bohužel se to táhne už od prvních testů, ruka mě bolí docela dost,“ říkal Salač v průběhu víkendu pro TV Nova o omezujícím syndromu arm pump.

Na okruhu Losail absolvoval i vyšetření ve zdravotnickém centru a nevyloučil další chirurgický zákrok. „Musí se to nějak vyřešit. Rozhodující bude, co ukáže prohlídka u specialisty. Pokud bych šel na operaci v úterý, tak je start v Portimao poměrně nereálný,“ uvedl směrem k druhému závodu šampionátu, který se jede za dva týdny v Portugalsku.

Dalším negativním momentem úvodního podniku mistrovství světa byla pro stáj Marc VDS špatná volba zadních pneumatik Pirelli. Mladoboleslavský rodák se rozhodl pro tvrdší směs a brzy se projevilo, že to nebyl správný odhad. „Ztrácel jsem přilnavost. V posledních kolech jsem s pneumatikami hodně bojoval. Bylo obtížné je ovládat,“ uvedl na webu marcvds.com.

„Nebyl to nejlepší závod a nejlepší úvod, jaký jsme po přechodu do nového týmu všichni čekali. Sezona je však ještě dlouhá a věřím, že se to zlepší a že se ještě ukážu,“ prohlásil optimisticky dvaadvacetiletý Salač.