„Když to vezmu celkově, účinkování v silnější kubatuře je dost náročný. Nečekal jsem, že konkurence bude tak silná. Každopádně jsem nasbíral cenné zkušenosti. Zvykám si na jiný styl jízdy, než jsem měl zažitý v Moto3. Ale není to snadné. Nezměníte to ze dne na den. Pořád se učím,“ tvrdí Salač.

Texaský okruh se spoustou zatáček považuje za velice těžkou trať. Z loňska na ni nemá dobré vzpomínky. V říjnu ho tam po pádu vrtulníkem transportovali do nemocnice.

Přibrzdila ho antibiotika

„Ztráta vteřiny a půl na kolo oproti vítězi není v Austinu zase tolik a díky tomu, že řada závodníků spadla, to v Moto2 vyšlo na první body. Těžko ale říct, jestli to pro mě může mít směrem k dalším velkým cenám nějaký význam,“ přemítá rodák z Mladé Boleslavi. „Osobně se k tomu nepřikláním. Mám rezervy v kondici. Kdybych na to měl fyzicky, mohl jsem skončit výš než čtrnáctý,“ míní dvacetiletý mladík.

Fyzické manko mělo totiž zdravotní důvod. Při předchozím startu v Argentině se nachladil a po příletu do Austinu léčil angínu. „Dostal jsem antibiotika .Dobral jsem je den po závodě. Sice mi pomohla, ale z léčby jsem byl zesláblý. Nešlo podat odpovídající fyzický výkon,“ krčí rameny.

„Předpokládám, že příště na tom budu silově líp. Navíc se ze zámoří přesouváme na evropské okruhy. Ve Španělsku se testovalo. Nastavení by mohlo fungovat a víc tam znám trať. Nebudu říkat, že začnu pravidelně bodovat, srazit každou desetinku je na velké motorce náročný, ale bude to příjemnější,“ těší se.

V pondělí bude hodovat

Čas do příštího závodu v Portugalsku stráví fyzickou přípravou. „V pondělí určitě vyrazím hodovat, ale jinak budu cvičit a jezdit na tréninkové motorce, abych dohnal ztrátu. Mám připravený plán a věřím, že mi to do dalších dílů šampionátu pomůže,“ plánuje.