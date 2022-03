V čem konkrétně se jízda liší?

V Moto3 najede závodník do zatáčky a snaží se v ní udržet rychlost. V Moto2 naopak před zatáčkou trochu přibrzdí a při výjezdu akceleruje. Motorka má větší nástup a tento styl jízdy mi vyhovuje.

Königa čekají bitvy v elitní společnosti superbiků. Na to musím mít koule, říká

Jaký rozdíl v maximálních rychlostech?

Do loňska jsem se na rovinách dostal zhruba na 240 km/h. Silnější stroj jede přes tři sta. Moc se to nedá srovnávat.

Co změnám říkáte?

Musím říct, že mě to baví. Připadá mi, že se jede o dost větší kudla než v Moto3, a při testech jsem cítil, že konkurence je tvrdší, než jsem byl zvyklý. Jízdu si víc užívám a moc se mi to líbí.

Salač třikrát poprvé



Dvacetiletý Filip Salač se po třech letech a s padesáti starty v Moto3 přesunul do střední třídy. V minulé sezoně MS obsadil 16. pozici a ve Velké ceně Francie si připsal životní druhé místo. První start v Moto2 ho čeká v neděli na Velké ceně Kataru, kde poprvé odstartuje v barvách stáje Gresini Racing. Premiéra ho čeká i v sedle motocyklu, který tvoří rám Kalex a motor Triumf 765.

Celé zimní období obcházel svět covidový strašák. Dokázal jste se mu vyhnout?

Zkraje prosince mi po prvních testovacích jízdách s Moto2 nebylo dobře. Vyšel mi pozitivní test a čtrnáct dní jsem strávil v izolaci. Nebylo to nic moc. Přišlo to zrovna na dvacáté narozeniny. (usměje se kysele) Do přípravy jsem mohl naskočit až po Vánocích.

Co vám napověděly další předsezonní testy?

V Jerezu jsem si nejdřív připadal jako první den ve škole, ale pak jsem se přizpůsobil. V Portimau to zkraje taky nebylo snadné. Nemohl jsem přijít na to, jak zrychlit. Až po změnách v nastavení si to sedlo. Dal jsem se psychicky do kupy a byl z toho třináctý čas.

Několikrát jste upadl, jste zdravotně fit?

Ve Španělsku se mi zavřel předek, uklouzlo to a dal jsem si docela do hlavy. Měl jsem otřes mozku a doktoři mi další testování zakázali. V Portugalsku jsem měl z motorky respekt a nevyvaroval jsem se dvěma lehčím pádům. Naštěstí se mně ani motorce nic zvláštního nestalo.

Myslíte, že jste na nový šampionát připravený?

Řekl bych, že jsem na tom dobře. Tým je spokojený a já také. Už se těšíme na závod na okruhu v Losailu.

Motorkáři, kteří nedojeli do cíle. Od Gustava Havla po Jakuba Gureckého

Jaké máte s touto tratí zkušenosti?

Líbí se mi. Je to hezká trať, rychlá a široká. Pár závodů se mi tam povedlo. Jediný problém přichází ve chvíli, když to z pouště začne foukat. Je to nepříjemný samo o sobě, ale i v tom, že vítr přivane písek. Dráha pak klouže.

V jakých sférách se v Moto2 pohybují vaše ambice?

S ničím takovým si nebudu zatěžovat hlavu. Čeká mě něco nového a důležité bude nasbírat zkušenosti. Myslím, že na každé trati to pro mě bude jiné, ale kdyby to už při prvním startu vyšlo na body, tak bych se nezlobil. (směje se) Bude to ale hodně těžké.