Salač dorazil do cíle se ztrátou 27 sekund. Během závodu se na chvíli probojoval na konec první dvacítky, ale brzy z ní zase vypadl. "V prvním kole jsme se dohodli, že nemám tolik tlačit, abych hned nepřehřál pneumatiky. Snažil jsem se vézt a v nějakém pátém kole jsem začal tlačit, ale měl jsem problém s předkem. Když jsem měl rovnou motorku, strašně mi odskakoval předek. Musíme vyhodnotit, čím to bylo," líčil Salač v tiskové zprávě.

"Splnil jsem svůj cíl, kterým bylo hlavně dokončit závod a posbírat cenné zkušenosti. To se mi v Kataru nepodařilo. Byl to důležitý, ale těžký víkend. Už se těším do Argentiny a pořád se máme co učit, jsem nováček," uvedl Salač s vyhlídkou na příští závod o prvním dubnovém víkendu.