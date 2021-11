Bělorusové patří už řadu let spolu Nizozemci a Čechy k největším vyzyvatelům ruských suverénů s vozy Kamaz, ale 1.ledna budou na startu v Saúdské Arábii zřejmě chybět. Při nedávném naloďování závodní techniky v Marseille je pracovníci pořadatelské společnosti A.S.O. nepustili na trajekt.

Důvod? Jsou jím sankce Evropské unie proti totalitnímu režimu diktátora Alexandra Lukašenka. Opatření se dotkla i Minského automobilového závodu, jehož továrním týmem je MAZ-SportAvto.

Martin Macík v roli vyjednávače

„Od půlky minulého týdne jsem v kontaktu s pořadatelem i s stájí MAZ. Společně se snažíme situaci řešit, ale moc se tím nedá dělat. Unie tlačí na pořadatele, a ti se k tomu postavili tímto způsobem. Jsem sportovec a ne politik, ale v jádru se tomu postoji nedivím,“ říká pro Deník přední český pilot kamionů Martin Macík.

„Ze sportovního hlediska mi to ale vadí. Mám rád těžký závod a těžkou konkurenci a ‚mazáci‘ mi budou chybět,“ pokračuje držitel čtvrté příčky z letošního Dakaru. „Situace je tak zapeklitá a nemůže z ní nikdo vyjít vítězně. Všichni budou poražení,“ míní.

Se samotnými běloruskými posádkami Macík problém nemá. „Jsou to naprosto normální kluci a velice šikovní řidiči, i když mají relativně vyšší sebevědomí. Zároveň jsou příslušníky běloruské armády.“

Pojedou za „tým nezávislých sportovců“?

Podle něj nejde u Vjazoviče a spol. o jejich vlastní účast, ale o akci státní továrny MAZ, jejímiž jsou zaměstnanci. „Jejich vystoupení probíhá formou reprezentace státu, tedy Lukašenkova režimu, a to Evropská unie nechce kvůli nastoleným sankcím povolit. Někdo s tím nemusí souhlasit, ale taky nelze souhlasit s chováním běloruského vůdce.“

Bělorusové se přesto nevzdávají naděje. „Momentálně jsem v kontaktu se Sergejem Vjazovičem, který týmu šéfuje, a co vím, tak se problém snaží vyřešit. Podle mě by to šlo ale jedině tak, že by z názvu zmizel název MAZ, a vystupovali by třeba jako Rusové na olympiádách kvůli dopingovému skandálu v týmů nezávislých sportovců,“ domnívá se Martin Macík.

Stáj MAZ-SportAvto začala s pravidelnou účastí se Rallye Dakar v roce 2012. Dvakrát skončila na stupních vítězů. V roce 2018 dojel Vjazovič druhý a o dva roky později třetí.

Vyrazí běloruské kamiony do pouště i příští rok?