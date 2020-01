Největší změnou je po přesunu soutěže z Jižní Ameriky do Saúdské Arábie nová značka vítěze v motocyklech. Po 18 letech vlády KTM, slaví Honda. A to díky muži jménem Ricky Brabec. Ten je navíc prvním dakarským šampionem z USA.

V kdysi slavné české disciplíně kamionech kralují Rusové na kamazech. Členové továrního týmu triumfovali v posledních dvaceti ročnících pouštní soutěže v šestnácti případech.

Pro ruskou mašinu byli největší konkurencí čeští soukromníci pátý Martin Macík (Iveco) a sedmý Aleš Loprais (Praga). „Jsme v cíli. Já i posádka jsme spokojeni. Celý tým šlapal jako hodinky, přitom byla pořád dobrá nálada,“ řekl po dvanácti etapách Macík, který se stal v závěru rallye otcem. „Jsem fotřík. Narodila se nám krásná dcera Mia,“ hlásil zvesela.

Třetím českým umístěním mezi elitou je deváté místo Zdeňka Tůmy ve čtyřkolkách. Obdiv ale zaslouží všichni, kdo se probili do cíle.



Před startem vyvstalo hodně otázek, jaká bude premiéra v Saúdské Arábii. Jezdci se shodovali, že měla být na úkor značných rychlostí vedena těžším terénem.

Rozvinul se černý trh



Co se týče obav, že se jelo v konzervativní muslimské zemi, nenastaly problémy. Ženy nebyly diskriminovány, v bivaku to vypadalo podobně jako v minulých letech. „Nežili jsme v bublině. Dodržovali jsme to, k čemu jsme se upsali. Nepašovali jsme alkohol, ale prý se v bivaku rozvinul černý trh. Jedna flaška údajně vyšla na šest tisíc korun,“ prozradil Macík.



V diváckém zájmu Arabové za Jižní Amerikou zaostali. „Zkraje fanoušci nebyli moc vidět, ale v posledních etapách se to zlepšilo. Nebyly jich tisíce, ale stovky. Chce to čas. Lidé tady mají auta rádi a Rallye Dakar brzy přijdou na chuť,“ doplnil.