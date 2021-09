Co dalšího řekla či ukázala televizním štábu se dozvíme už při středeční premiéře.

„Stále mi ukazuje, jak je každý den silný. Udělám všechno, co budu moci. Snažíme se pokračovat jako rodina tak, jak to měl Michael rád a stále má,“ řekla Schumacherova manželka.

Od tragické nehody omezil okruh nejbližších nové informace o stavu Schumachera na minimum. Poslední zpráva o legendě motorsportu byla, že se spolu s manželkou přestěhoval do vily na břehu Ženeveského jezera, kterou rodina upravila na rehabilitační centrum.

"Michal je jiný, ale je tady." To jsou jedna ze slov jeho manželky Corinny, která zazní v dokumentu Schumacher. Ten 15. září uvede do oběhu streamovací služba Netflix.

Od nehody sedminásobného mistra formule 1 Michaela Schumachera uplynulo takřka osm let. Legendární závodník při ní utrpěl vážné poranění hlavy. Nyní o jeho stavu poprvé promluvila manželka Corinna.

