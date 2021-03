Nový ročník formule 1 startuje tento víkend Velkou cenou Bahrajnu. O hlavním favoritovi je jasno.

Lance Stroll při tréninku na VC Bahrajnu | Foto: ČTK/AP/Kamran Jebreili

Buďme upřímní: kdy naposledy se stalo, že by motorističtí fanoušci na prahu nové sezony formule 1 zapáleně diskutovali o dejme tomu čtyřech pěti jménech, která by měla srovnatelně blízko k mistrovskému titulu? Museli bychom jít minimálně o deset let do minulosti. Pak přišla éra Sebastiana Vettela a Red Bullu, vystřídaná suverénní nadvládou Mercedesu a muže jménem Lewis Hamilton.