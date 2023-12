Muž, jenž vychoval Italy k obrazu svému. Svět na Michaela Schumachera nezapomíná

Deset let může být pro někoho dlouhá doba, jinému zase desetiletí proteče mezi prsty jako voda. Pro ty, kdo milovali závodnické umění krále formule 1 Michaela Schumachera, to je období hořkosti a smutku. I deset let poté, co se Schumacher po vážném zranění mozku při oblíbeném lyžování v Alpách ocitl takřka mimo tento svět, na něj ale jeho fanoušci vzpomínají.

Michael Schumacher s bývalým sportovním ředitelem F1 Rossem Brawnem | Foto: REUTERS/Christian Charisius