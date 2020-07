Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel by měl podle německého listu Bild od příští sezony jezdit za tým Aston Martin, jenž vznikne ze současné stáje Racing Point. Sám německý pilot to nevyloučil, ale ani nepotvrdil. "Moje budoucnost je stále otevřená, ještě není nic rozhodnutého. Také je ve hře rok pauzy, možné je všechno," uvedl třiatřicetiletý Vettel pro server sport1.de.

Sebastian Vettel v barvách Ferrari | Foto: ČTK

Světový šampion z let 2010-2013 je aktuálně jezdcem Ferrari, kde po sezoně po vypršení smlouvy po šesti letech skončí. Podle Bildu je jeho přesun do Aston Martinu téměř hotovou věcí, i když to jeho šéfové minulý týden popřeli. Kontrakty na příští rok mají syn majitele týmu Lance Stroll z Kanady a Mexičan Sergio Pérez.