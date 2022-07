„Vím, že v očích vedení formule 1 nepatřím mezi nejoblíbenější závodníky, ale nikdo mi nemůže říkat, co smím a nesmím říkat. A nezastaví mě, že se mé názory někomu nelíbí,“ řekl pětatřicetiletý Němec nedávno.

Mezi jeho oblíbená témata patří třeba ochrana životního prostředí. Proto měl na nedávné Velké ceně Rakouska helmu se sloganem „Zachraňte včely“ a loni spolu s dětmi stavěl v této zemi hmyzí hotel. Ušlechtilá činnost, o tom není sporu.

Sebastian Vettel a jeho helma s nápisem 'Zachraňte včely'.Zdroj: ČTK/DPA/Hasan Bratic

Skeptici se ale ptají, zda je právě jeden z nejslavnějších pilotů ve formuli 1 tím pravým mužem, který má kázat o odpovědném vztahu k přírodě. Blyštivý kolotoč, k jehož hvězdám Vettel dlouhá léta patří, totiž ve světě sportu patří k prominentním znečišťovatelům ovzduší.

Čísla mluví jasně. V roce 2019, kdy se konala poslední kompletní předcovidová sezona F1, vypustil tento putující cirkus do atmosféry celkem 256 551 tun skleníkových plynů. Na samotné závodní monoposty přitom připadá jen 0,7 procenta tohoto obřího množství, největší podíl mají přesuny početných stájí a doprovodných štábů po planetě.

Sluší se dodat, že formule není největším znečišťovatelem mezi sportovními událostmi, například mistrovství světa ve fotbale v roce 2018, které se konalo v Rusku, mělo na svědomí asi 2,1 milionu tun škodlivin. Vedení prestižního motoristického šampionátu navíc slibuje, že do roku 2030 bude „klimaticky neutrální“. Otázka je, zda toho může dosáhnout jinak než razantní změnou toho, co je pro ni typické.

Arabské peníze nesmrdí

Vettel zatím ví, jak si udělat přátele. Letos v červnu při Velké ceně Kanady ostře kritizoval kontroverzní těžbu ropné břidlice v provincii Alberta. „Myslím, že jde o zločin. Vykácíte spoustu stromů a vlastně zničíte celé místo jen kvůli těžbě ropy,“ zaútočil bývalý šampion na kanadské představitele.

Dočkal se rychlé odpovědi od místní ministryně životního prostředí. „V životě jsem viděla spoustu pokrytectví, ale tohle je vážně vrchol,“ uvedla Sonya Savageová. Poukázala na to, že Vettelovu stáj Aston Martin financuje saúdskoarabská státní ropná společnost Saudi Aramco, největší společnost svého druhu na světě. To bere Vettelovým slovům o životním prostředí tak trochu vítr z plachet.

Ostatně dalším klíčovým investorem zadluženého Astonu Martin je jistý fond rovněž ze Saúdské Arábie, což působilo obzvlášť komicky loni, kdy se Vettel při závodě v Džiddě pustil do kritiky porušování lidských práv v tomto pouštním království. Opět platí: jeho slova dávala smysl, jen by bylo fajn, kdyby je říkal někdo jiný než právě motoristický závodník, placený z arabských peněz.

„Tak jsem možná pokrytec, když dělám práci, kterou miluji a zároveň přitahuji pozornost lidí k problémům životního prostředí,“ vzkázal svým kritikům Vettel, který se po paddocku s oblibou přemisťuje na kole. „Nejsem svatý a není mou prací říkat lidem, co mají dělat. Já se soustředím na to, co můžu změnit já sám.“