Seznam mistrů světa v rallye za posledních dvacet let představuje poněkud monotónní čtení. Dominuje mu francouzská vlaječka a jméno Sébastien. Nejprve s příjmením Loeb (šampionátu panoval nepřetržitě v letech 2004 až 2012), pak s příjmením Ogier. Ten vyhrál celkové hodnocení šestkrát za sebou a pak ještě dvakrát v letech 2020 a 2021. Do francouzského motoristického bujónu se dokázali vmísit jen Ott Tänak a loni Kalle Rovanperä.

Oficiální trailer ke Středoevropské rallye | Video: Red Bull Content Pool

Pokud jde o Ogiera, ten je pouhý jeden titul od vyrovnání rekordu svého krajanaa rivala Loeba. Když na to šlápne, pořád je jen těžko k poražení. V aktuální sezoně se zúčastnil jen šesti závodů z dosavadních jedenácti a třikrát zvítězil. Na mistrovské vavříny to sice stačit nebude, přesto je však ze všech účastníků Středoevropské rallye bezesporu největší legendou.

„Když vyrůstáte jako já v Gap (město v jižní Francii, pozn. red.), v lednu se nemůžete vyhnout Rallye Monte Carlo,“ vyprávěl Ogier před lety novinářům, jak v dětském věku přičichl k závodění. „Můj táta byl navíc velkým fanouškem formule 1 a každý rok jsme jezdili na Velkou cenu Monaka. Na páteční tréninky totiž býval vstup zdarma.“

Inspirace? Senna a jeho dokonalost

Podpora rodiny, která rozhodně neoplývala bohatstvím, znamenala pro Ogierovy motoristické začátky hodně. Cesta budoucího šampiona k rallye přitom byla kostrbatá, jednu dobu uvažoval o kariéře lyžařského instruktora. Nakonec však zvítězila vůně benzinu.I proto, že mladý Francouz okamžitě dokazoval mimořádný talent.

Vzorem mu byl – možná trochu překvapivě – Ayrton Senna, legenda formule 1. „Nesmírně mě ovlivnilo jeho usilování o dokonalost a konzistenci. To se pro mou kariéru stalo takovou konstantou,“ líčil muž, který ze šampionátu WRC udělal jednu dobu krapet monotónní one man show. Ogier se dokonce dokázal stát mistrem světa ve vozech tří různých značek (Volkswagen, Ford a Toyota), což před ním zvládl jen jediný muž, Juha Kankkunen.

Zdroj: Youtube

Manželkou francouzského závodníka je německá televizní hvězda Andrea Kaiserová, která se proslavila jako moderátorka v pořadech o fotbalové bundeslize. Před Ogierem byla ostatně vdaná za hráče Borussie Dortmund a německého reprezentanta Larse Rickena. „Abych pravdu řekl, fotbal mi tolik neříká,“ svěřil se Ogier. „S Andreou se o něm moc nebavíme. Nechce doma řešit fotbal a já zas nechci mluvit o rallye,“ dodal otec sedmiletého syna Tima.

Nový závod? Vzrušující výzva

A proč už vlastně Ogier nejezdí kompletní sezonu šampionátu? Jde o jeho dohodu s Toyotou, že nebude muset absolvovat všechny rallye a získá tak čas na další projekty. Loni se třeba zúčastnil legendární čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans a dalších vytrvalostních závodů na okruzích.

„Jsem s tím naprosto spokojený, takhle mi to vyhovuje,“ odmítl Ogier nedávné spekulace, podle kterých by měl odejít od Toyoty a v barvách Hyundai se zase naplno věnovat rallye. Pokud ale bude vynechávat závody, těžko se dá očekávat, že by získal onen devátý „loebovský“ titul.

Ogiera to zjevně moc netrápí. Teď se těší hlavně na výzvu jménem Středoevropská rallye. „Je to pro nás všechny zcela nový závod, takže je velmi obtížné odhadnout, co nás čeká. Ale právě o tom je rallye – o schopnosti adaptovat se na nové situace. Takové výzvy jsou pro mě stále vzrušující,“ říká muž, který jinak vyhrál snad vše, co se dalo.