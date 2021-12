Ovšem už za měsíc bylo po spokojenosti. Při rallye v Maroku si totiž při pádu zlomil klíční kost, když ho rozhodil velký šutr. „Asi v sedmdesáti jsem vyskočil z motorky, ale nedopadl jsem do měkkého. Trefil jsem se na kameny,“ krčil třicátník při vzpomínce opatrně rameny.

„Byla to docela složitá fraktura. Klíček jsem měl na jednom místě zlomený pětkrát. Při operaci v Mladé Boleslavi mi tam dal pan doktor Mužíček dlouhou dlahu a devět šroubů, které si povezu do Saudské Arábie. Mám na to z nemocnice potvrzení, aby mě na letišti nezadrželi, když budu v rámu pískat,“ usmíval se.

Dva měsíce se člen stáje Orion-Moto Racing Group soustředil hlavně na léčbu, ale momentálně už příprava běží na plné obrátky a v posilovně prý zvedá těžké činky.

„V ničem mě to neomezuje. Budu připravený dobře, ale ve druhé polovině Dakaru asi bude znát. Únava se nastřádá,“ předvídal. „Ale už se těším. Doufám, že se mi vyhnou technické závady a v lednu něco zajedu,“ přál si osmnáctý v letošním dakarském klání.

Bude se spoléhat na vlastní síly

Před sebou má však soutěž, která připomíná pionýrské doby Rallye Dakar, kdy se motorkáři museli v poušti spoléhat hlavně na vlastní síly, nářadí a zručnost. Do Saudské Arábie sice jede s týmem, ale bude fungovat jako samostatná jednotka a hlavní pro něj budou pokyny pořadatelů, v jejichž kamionu bude mít bednu se svým věcmi.

„V bivaku zaparkuje motocykl KTM do zapáskovaného území, z něhož ho nesmí vytlačit. „Já odejít mohu. Smím zajít do zázemí týmu pro klíče na montáž nebo na jídlo, ale nesmím tam zůstat přes noc,“ vysvětloval Engel, který bude spát ve stanu, který si postaví hned vedle motorky.

Servisovat si bude všechno sám, na což budou dohlížet komisaři. „Jediné, co z venku smím, je přijímat rady. Ale protože budu v kategorii Original by Motul nováčkem, dá se předpokládat, že budu docela na ráně a hodně si mě budou všímat i soupeři,“ pokračoval.

„Musím zatnout zuby a být na to opatrný,“ pokračoval. „Při minulých Dakarech jsem po dojetí odevzdal motorku mechanikovi, řekl jsem mu, co chci nastavit a změnit, co je utrženýho a ať mi přezuje gumy. Tím to pro mě haslo a šel jsem si lehnout. Teď se o všechno - včetně výměny oleje - budu starat sám.“

Hodí se mu zkušenosti ze Šestidenní

K servisování stroje se mu hodí právě zkušenosti ze Šestidenní. „V endruru je to něco podobného, navíc je to limitováno časově, ale je to jen šest dní. Tady to bude dvakrát delší, bude to fyzicky i psychicky náročnější a brzy se přihlásí únava. A tak jsem zvědavý, co mě potká a jak se toho zhostím,“ přemítal.

„Taktika je oproti hlavní kategorii, v níž tovární jezdci po pistách skoro letí, trochu odlišná. Tady závodníci snaží jet tak, aby zbytečně neriskovali, nepřetáčeli motor a motorka co nejmíň utrpěla,“ líčil motocyklista, jehož nejlepším dakarským výsledkem bylo 15. místo v roce 2019.

Překvapivě však dodal, že se podle toho moc řídit nebude. „Od začátku pojedu, co to půjde. V půlce mohu vyhodnotit, že to byla blbost, a třeba se nějak přizpůsobím. Anebo si řeknu, že v tempu zkusím dorazit až do cíle,“ zubil se.