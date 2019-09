Piloti továrního týmu Škoda Motorsport se v závěru sezony mistrovství světa pokusí získat tituly mezi jezdci i týmy v kategorii WRC2 Pro, hlavním cílem zástupců mladoboleslavské automobilky jsou ale spokojení privátní klienti. I proto se Škoda Motorsport v příštích letech chce zaměřit hlavně na ně a vlastní závodní program nebude nejvyšší prioritou.

Barum Rally 2019 - oslavy v cíli | Video: DENÍK/Jana Zavadilová

"Vždy chceme, aby existoval souběh našeho zákaznického programu a závodění. Jsou okamžiky, kdy potřebujeme více závodit, a pak jsou období, kdy to můžeme nebo i musíme utlumit. Dostává se to do jiných dimenzí a my potřebujeme naše pracovníky přesunout z továrního týmu do asistence," řekl šéf týmu Michal Hrabánek ČTK a Světu motorů při předání jubilejního 300. vozu Škoda Fabia R5.