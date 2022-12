Jenže známé rčení praví: "Čas nezastavíte."

A tak když Škoda dokončila svůj nový trumf pro rallye, rozhodla se pozvat novináře na unikátní test.

Milovníci adrenalinu měli žně. A já mezi nimi.

VIDEO: Jak se vylepšuje auto šampiona. Kopecký vzbudil na Barum rallye poprask

V jednom pěkném podzimním dni byly v uzavřeném prostoru na Klatovsku nachystány dva speciály. Škoda 200 RS, tedy auto staré skoro padesát let. A potom Škoda Fabia RS Rally2, vůz zářící novotou.

Motor vypadá lépe

Obě fára měla logicky svoje řidiče a komparz jsme dělali my, novináři. Žádná navigace nebyla potřeba, minutové svezení bylo ukázkou jezdeckých dovedností a rozdílu mezi auty.

Stačilo nasadit kuklu, helmu, pořešit brýle. A šlo se na věc.

Unikátní rallyeový zážitek začal u veterána, Škody 200 RS. Tenhle model, jenž si získal slávu díky Barum rallye 1974, byl a dodnes je unikátem. Továrnu opustily jen dva kusy. Jeden si opečovává sběratel a nadšenec do aut Stanislav Kafka.

"Uvidíte, co to dokáže," slibuje s mrknutím oka před jízdou.

Nelhal - na úzké silničce se stařeček (pod kapotou má motor s výkonem 120 kW) činil. Zrychlení by mu záviděl leckterý osobák.

Ovšem zlatý hřeb dne byl teprve přede mnou. Fabia RS Rally2 v tradiční škodovácké zelenobílé barevné kombinaci. Vyzvídám u Jana Kopeckého, dříve továrního pilota a devítinásobného mistra republiky, co novému modelu říká…

"Řídí se lépe, motor vypadá lépe," odpověděl český šampion.

Poprask u Klatov. Nové auto pro rallye testují celebrity, Turci i starosta

V tento moment možná leckoho napadne otázka, zda to není pouze jakási povinná fráze… Podle všeho ne.

Reakce ze světa motorsportu jsou zatím veskrze pozitivní. Nové auto už má za sebou dokonce i ostrou premiéru. Hvězdná norská posádka tvořená jezdcem Andreasem Mikkelsenem a navigátorem Torsteinem Eriksenem vyhrála německou Lausitz Rallye, dvoudenní podnik kousek od Šluknovského výběžku.

Horská dráha bez kolejí

Ale zpátky k akci, která mi vyhnala tepovou frekvenci k hranici 200 úderů za minutu. Stokrát si můžete opakovat, že Kopecký je mistr svého povolání a že najetou trať by snad zvládl projet i poslepu. Ale reálný zážitek z terénu je jiný.

Zprvu se mi hlavou honily myšlenky, které tak trochu kopírovaly pohyb auta. Brzdi! Bacha! Bože!

Po chvíli jsem se však začal kochat. Říznutím zatáčky, přidáním plynu.

Burácení motoru sem tam znásobuje efekt známý jako střílení z výfuku.

Nejlepší ze všeho bylo Kopeckého umění brzdit v ten správný okamžik. Doslova na poslední chvíli. Využívá rychlost, dokud to jde. Pokud vám tedy něco říká pojem brzdný bod, vězte, že čtyřicetiletý rodák z Opočna je v tomto ohledu doslova kouzelník.

Bude rallye startovat na Pražském hradě? Diváci by mohli zamířit na Strahov

Každý zážitek samozřejmě jednou končí. Tady však byly dojmy silné i s odstupem několika týdnů.

Doma jsem slyšel, jestli bych to nazval minutou hrůzy. Pokud by to bylo třeba, tak ano, ale muselo by se to doplnit: byla to minuta pěkné hrůzy. Jako když jste na horské dráze bez kolejnic.