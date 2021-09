„Byl to velmi nadějný jezdec, nálada v paddocku byla hrozná. Bohužel je to odraz té našlapané třídy, kde je hodně mladých a agresivních jezdců. Před koncem sezony se navíc chtějí předvést a tak riskují,“ tvrdil König, který v sobotu skončil na desátém místě a v neděli byl jedenáctý.

I když startoval ze třetí desítky, byl velmi často vidět. V sobotu nejprve hned v prvním kole vybojoval jedenáct míst, v jeden moment byl šestý. To v neděli se dokonce dostal na druhou příčku. Navíc v posledním kole držel skvělé čtvrté místo. „Měl jsem vymyšlenou strategii pro závěr závodu, schválně jsem se tam tolik necpal. Jenže v poslední zatáčce mě sestřelil namotivovaný Brazilec Kawakami. Naštěstí jsem nespadl, ale propadl jsem se za první desítku. Jinak jsem plánoval ze slipstreamu zaútočit na bednu, což by vyšlo,“ smutnil talentovaný König.

Pražský jezdec z týmu Movisio by MIE chtěl ve Španělsku ukázat, že jeho třetí místo v Mostě nebyla náhoda. To se mu podařilo, na trati bojoval s těmi nejlepšími. Jeho manévry byly rovněž promyšlené, ne zbrklé, což se nedá říci o mnohých soupeřích. Například v sobotu bylo hodně drsných pádů, jeden z nich po hromadné havárii skončil tragicky. „Všichni z toho byl zdrcení, hotoví. Čekal jsem, že je to poučilo a na trati se to trochu zklidní. Ale nestalo se tak. Už ve warm-upu jeli všichni bez hlavy, v závodě také. Opět jsem měl kombinézu černou od kol jiných jezdců. Opravdu je to někdy strašné,“ dodal König, který má souboje jinak moc rád a baví ho.

„Proto, aby se ve třídě Supersport 300 někdo prosadil, tak musí na motorce jet agresivně. Chápu, také já se o to občas snažím. Je ale nutné mít alespoň základní ohled na jiné a nevjíždět do sebe neustále. Pak to končí bohužel takto tragicky,“ tvrdil pražský jezdec, který se s Deanem Bertem Viñalesem moc osobně neznal. „V Jerezu jsme se ale poprvé pozdravili, jinak jsme spolu nikdy nemluvili. On ale pocházel ze slavné motocyklové rodiny.“

Königa čeká poslední letošní závod v Portugalsku. Tam chce opět útočit na stupně vítězů a vylepšit své dosavadní patnácté místo v celkovém pořadí. „Ve Španělsku jsme si ukázali, že mám jednu z nejlépe připravených motorek ve startovním poli. Za to chci poděkovat moc týmu a mechanikům. Věřím, že v Portugalsku se na bednu podívám,“ dodal König, kterého chválil týmový manažer Miloš Čihák: „Předvedl dva top odjeté závody. Oba rozhodl někdo jiný než Oliver.“